Когда нужно менять водительское удостоверение: в МВД назвали случаи, о которых знают не все

Наличие профессиональной категории не всегда означает обязательную плановую замену удостоверения.

Фото: hsc.gov.ua

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В Украине действуют новые правила относительно сроков действия водительских удостоверений в зависимости от открытых категорий транспортных средств. В МВД объяснили, когда необходимо обменивать документ, а в каких случаях этого делать не нужно.

Первое удостоверение остается действительным два года

Как и раньше, первое водительское удостоверение выдается сроком на два года.

По истечении этого срока документ можно обменять без повторной сдачи экзаменов, если водитель за время его действия совершил не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Что меняется после открытия новой категории

Если водитель открывает новую категорию транспортных средств, водительское удостоверение подлежит обмену.

Новый документ выдается уже с учетом сроков действия для каждой открытой категории.

Нужно ли менять водительское удостоверение каждые пять лет

В сервисных центрах МВД обратили внимание, что наличие профессиональной категории, например С, само по себе не означает обязательной замены удостоверения каждые пять лет, если транспортные средства этой категории фактически не используются.

В таком случае водитель может и в дальнейшем управлять транспортными средствами другой категории до истечения установленного срока действия водительского удостоверения.

Если же возникнет необходимость вновь управлять грузовиком, восстановить такую возможность можно в любой момент, осуществив плановый обмен водительского удостоверения.

Где можно обменять водительское удостоверение

Обменять водительское удостоверение можно двумя способами:

офлайн — в любом территориальном сервисном центре МВД по предварительной электронной записи;

онлайн — через «Кабинет водителя» или приложение «Дія».

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