  1. В Україні
  2. / У світі

«Українці можуть зробити це швидше»: конгресмен США оцінив перспективи виробництва Patriot в Україні

15:11, 12 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Майкл Маккол заявив, що українські технології можуть допомогти навіть удосконалити американські ракети-перехоплювачі.
«Українці можуть зробити це швидше»: конгресмен США оцінив перспективи виробництва Patriot в Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американські оборонні компанії, зокрема Lockheed Martin, зацікавлені у наданні Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив член Палати представників США Майкл Маккол в інтерв'ю Bloomberg.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Заява американського конгресмена пролунала на тлі обіцянки президента США Дональда Трампа надати ліцензію на систему озброєння Patriot.

За словами Маккола, американські оборонні підрядники зацікавлені в реалізації такого проєкту.

«Я вважаю, що це відповідає їхнім інтересам з багатьох причин. Якщо президент хоче, щоб це було зроблено, у їхніх інтересах – виконати це», – сказав конгресмен.

Майкл Маккол дав інтерв'ю під час перебування в Україні.

Він повідомив, що українські військові посадовці ознайомили його з вітчизняними технологіями безпілотників, а також розповіли про успіхи Сил оборони України у звільненні територій, окупованих Росією.

Конгресмен висловив переконання, що українська промисловість здатна ефективно освоїти виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot.

«Я думаю, що українці можуть побудувати цю систему швидше, а може, навіть краще. Тож Lockheed могла б повчитися в українців щодо своїх власних перехоплювачів – як їх удосконалити, як виробляти їх швидше», – заявив Майкл Маккол.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США зброя Україна оборона

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Будівельники зіпсували квартиру під час ремонту: як повернути гроші та змусити підрядника усунути дефекти

Які права має споживач у разі неякісного ремонту, коли можна вимагати відшкодування збитків, як діяти, якщо роботи виконувалися без письмового договору, та що з цього приводу говорить судова практика.

За систематичні образи в інтернеті можуть посадити – ЄСПЛ визнав допустимим реальне ув'язнення

ЄСПЛ підтвердив, що у виняткових випадках призначення реального позбавлення волі за тривалу кампанію наклепу та образ в інтернеті може відповідати вимогам статті 10 Конвенції.

Страхування майна в умовах війни: як захистити оселю від ракетних ударів та БПЛА

Де закінчується зона покриття, чому 100 кілометрів від фронту — це критична межа та як правильно оформити кримінальне провадження для отримання страхових грошей.

Десятки дзвінків, погрози, тиск і листи як від суду: що колектори не мають права робити з боржниками

Що не мають права робити колектори та чи можуть відібрати майно за борги.

Валютна пастка для українців за кордоном: чому ліміти НБУ 2022 року стали проблемою у 2026-му

Валютні ліміти НБУ для remote-працівників: податки в Україні, витрати — у валюті.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]