«Українці можуть зробити це швидше»: конгресмен США оцінив перспективи виробництва Patriot в Україні
Американські оборонні компанії, зокрема Lockheed Martin, зацікавлені у наданні Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив член Палати представників США Майкл Маккол в інтерв'ю Bloomberg.
Заява американського конгресмена пролунала на тлі обіцянки президента США Дональда Трампа надати ліцензію на систему озброєння Patriot.
За словами Маккола, американські оборонні підрядники зацікавлені в реалізації такого проєкту.
«Я вважаю, що це відповідає їхнім інтересам з багатьох причин. Якщо президент хоче, щоб це було зроблено, у їхніх інтересах – виконати це», – сказав конгресмен.
Майкл Маккол дав інтерв'ю під час перебування в Україні.
Він повідомив, що українські військові посадовці ознайомили його з вітчизняними технологіями безпілотників, а також розповіли про успіхи Сил оборони України у звільненні територій, окупованих Росією.
Конгресмен висловив переконання, що українська промисловість здатна ефективно освоїти виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot.
«Я думаю, що українці можуть побудувати цю систему швидше, а може, навіть краще. Тож Lockheed могла б повчитися в українців щодо своїх власних перехоплювачів – як їх удосконалити, як виробляти їх швидше», – заявив Майкл Маккол.
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