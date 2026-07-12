«Українці можуть зробити це швидше»: конгресмен США оцінив перспективи виробництва Patriot в Україні

Майкл Маккол заявив, що українські технології можуть допомогти навіть удосконалити американські ракети-перехоплювачі.

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Американські оборонні компанії, зокрема Lockheed Martin, зацікавлені у наданні Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив член Палати представників США Майкл Маккол в інтерв'ю Bloomberg.

Заява американського конгресмена пролунала на тлі обіцянки президента США Дональда Трампа надати ліцензію на систему озброєння Patriot.

За словами Маккола, американські оборонні підрядники зацікавлені в реалізації такого проєкту.

«Я вважаю, що це відповідає їхнім інтересам з багатьох причин. Якщо президент хоче, щоб це було зроблено, у їхніх інтересах – виконати це», – сказав конгресмен.

Майкл Маккол дав інтерв'ю під час перебування в Україні.

Він повідомив, що українські військові посадовці ознайомили його з вітчизняними технологіями безпілотників, а також розповіли про успіхи Сил оборони України у звільненні територій, окупованих Росією.

Конгресмен висловив переконання, що українська промисловість здатна ефективно освоїти виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot.

«Я думаю, що українці можуть побудувати цю систему швидше, а може, навіть краще. Тож Lockheed могла б повчитися в українців щодо своїх власних перехоплювачів – як їх удосконалити, як виробляти їх швидше», – заявив Майкл Маккол.

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