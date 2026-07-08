США готові дозволити Україні виробляти системи Patriot – несподівана заява Трампа

Дональд Трамп повідомив, що США готові показати українській стороні, як виготовляти американські системи ППО.

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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні право на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами Трампа, США планують показати українській стороні, як виготовляти ці комплекси.

«Мені пташка нашептала, що ми дамо їм (українцям) право робити Patriot, ми покажемо, як їх робити», — сказав президент США.

Також Трамп зазначив, що за час від зустрічі в Овальному кабінеті його відносини з Володимиром Зеленським значно покращилися.

«Ми розвинули хороші стосунки — від Овального кабінету і до зараз», — заявив він.

Під час спілкування Зеленський сказав, що це «не кінець», на що Трамп відповів: «Це початок».

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав держави-члени НАТО підтримати надання Україні ліцензій на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами Президента України, у Сполучених Штатах недостатньо виробляється антибалістичних ракет, що може спричинити кризові наслідки в різних регіонах світу. Україна має можливості збільшити виробництво таких ракет, що, на його думку, також могло б посилити безпеку інших регіонів, зокрема Близького Сходу та країн, яким Сполучені Штати надають підтримку.

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