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США готові дозволити Україні виробляти системи Patriot – несподівана заява Трампа

16:14, 8 липня 2026
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Дональд Трамп повідомив, що США готові показати українській стороні, як виготовляти американські системи ППО.
США готові дозволити Україні виробляти системи Patriot – несподівана заява Трампа
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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні право на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot.

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За словами Трампа, США планують показати українській стороні, як виготовляти ці комплекси.

«Мені пташка нашептала, що ми дамо їм (українцям) право робити Patriot, ми покажемо, як їх робити», — сказав президент США.

Також Трамп зазначив, що за час від зустрічі в Овальному кабінеті його відносини з Володимиром Зеленським значно покращилися.

«Ми розвинули хороші стосунки — від Овального кабінету і до зараз», — заявив він.

Під час спілкування Зеленський сказав, що це «не кінець», на що Трамп відповів: «Це початок».

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав держави-члени НАТО підтримати надання Україні ліцензій на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами Президента України, у Сполучених Штатах недостатньо виробляється антибалістичних ракет, що може спричинити кризові наслідки в різних регіонах світу. Україна має можливості збільшити виробництво таких ракет, що, на його думку, також могло б посилити безпеку інших регіонів, зокрема Близького Сходу та країн, яким Сполучені Штати надають підтримку.

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США Україна Дональд Трамп війна оборона Володимир Зеленський

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