Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: що обговорюють

У Анкарі на полях саміту НАТО розпочалася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

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На полях саміту НАТО в Анкарі розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа.

Перед початком переговорів Дональд Трамп заявив, що йому вдалося налагодити добрі відносини з Володимиром Зеленським.

«Ми побудували хороші відносини із Зеленським, хоча в це було важко повірити. Від Овального кабінету — до сьогодні», — сказав Трамп.

У свою чергу Зеленський анонсував початок роботи над дроновою угодою зі США.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що ключовою темою зустрічі має стати зміцнення української системи протиповітряної оборони. Зокрема, сторони планують обговорити постачання додаткових ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot, здатних перехоплювати балістичні цілі.

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