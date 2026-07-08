Комітет Ради висловив зауваження до законопроєкту щодо ГМО та безпечності харчових продуктів

Комітет з питань екологічної політики запропонував доопрацювати законопроєкти №15058 та №15058-1 щодо імплементації норм ЄС, зокрема посилити контроль за ввезенням і транзитом генетично модифікованих організмів та привести правила поводження з пластиковими відходами у відповідність до європейського законодавства.

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Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування на засіданні 6 липня розглянув законопроєкт №15058 про імплементацію законодавства Європейського Союзу щодо вдосконалення регулювання у сферах санітарних та фітосанітарних заходів, а також альтернативний законопроєкт №15058-1.

За підсумками розгляду Комітет рекомендував профільному Комітету з питань аграрної та земельної політики самостійно визначитися щодо підтримки одного із законопроєктів.

Водночас у своєму висновку екологічний комітет запропонував врахувати під час подальшого опрацювання документів низку зауважень. Зокрема, депутати наголосили на необхідності привести положення щодо поводження з пластиковими відходами у відповідність до законодавства Європейського Союзу та Закону України «Про управління відходами».

Окрему увагу Комітет приділив питанням державного контролю у сфері поводження з генетично модифікованими організмами (ГМО) та продукцією, виробленою з їх використанням. У висновку зазначено, що доопрацьований законопроєкт має містити механізми, які унеможливлять неконтрольоване потрапляння в Україну ГМО та ГМ-продукції, зокрема незареєстрованої, а також забезпечать належний контроль за їх транзитним переміщенням територією України.

Крім того, у разі підготовки доопрацьованої редакції законопроєкту Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував залучити його до подальшого опрацювання документа.

Як писала «Судово-юридична газета», у Раді триває розгляд двох законопроєктів — основного №15058 та альтернативного №15058-1, які передбачають масштабне оновлення законодавства у сферах безпечності харчових продуктів, ветеринарної медицини, кормів, генетично модифікованих організмів (ГМО), державного контролю та захисту здоров’я людей і тварин. Їхня мета — привести українські правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Водночас Комітет з питань інтеграції України до ЄС зазначив, що законодавчі ініціативи лише частково відповідають європейському праву та потребують доопрацювання. Низку зауважень до обох документів також висловило Головне науково-експертне управління Верховної Ради.

Основний законопроєкт №15058 пропонує комплексну реформу системи державного регулювання у сфері безпечності харчових продуктів. Документ не лише вносить зміни до чинного законодавства, а й запроваджує нові правила виробництва, обігу та державного контролю, які мають відповідати стандартам ЄС.

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