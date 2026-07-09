Податкова соціальна пільга для сімей з дітьми: хто має право та які суми у 2026 році

Хто може скористатися податковою соціальною пільгою, який дохід дає на неї право та як її оформити.

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Батьки, які виховують двох і більше дітей віком до 18 років, можуть скористатися податковою соціальною пільгою та зменшити суму податку на доходи фізичних осіб, що утримується із заробітної плати. Для цього необхідно відповідати встановленим законом умовам, а також подати роботодавцю відповідну заяву та документи. Про особливості застосування податкової соціальної пільги у 2026 році нагадали у Головному управлінні ДПС в Одеській області.

Хто має право на податкову соціальну пільгу

Право на податкову соціальну пільгу мають працівники, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років та отримують заробітну плату від одного роботодавця.

Завдяки застосуванню пільги оподатковуваний дохід зменшується, а отже працівник сплачує менше податку на доходи фізичних осіб.

Який дохід дає право на податкову соціальну пільгу у 2026 році

У 2026 році граничний розмір заробітної плати, що дає право на застосування податкової соціальної пільги, становить 4660 грн на одну дитину. Цей показник розрахований як прожитковий мінімум для працездатної особи у розмірі 3328 грн, помножений на коефіцієнт 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень.

При цьому граничний розмір доходу збільшується пропорційно кількості дітей. Зокрема:

для працівника, який утримує двох дітей, — до 9320 грн;

трьох дітей — до 13 980 грн;

за більшої кількості дітей граничний дохід також збільшується пропорційно.

Розмір податкової соціальної пільги у 2026 році

У ДПС пояснили, що у 2026 році розмір податкової соціальної пільги становить 1664 грн на кожну дитину. Це відповідає 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року (3328 грн).

Відповідно:

якщо працівник утримує двох дітей, розмір пільги становить 3328 грн;

якщо трьох дітей — 4992 грн;

за більшої кількості дітей сума пільги також збільшується пропорційно.

Саме ця сума віднімається із заробітної плати перед оподаткуванням, що дозволяє зменшити суму податку на доходи фізичних осіб.

Як оформити податкову соціальну пільгу

Щоб скористатися податковою соціальною пільгою, працівнику необхідно:

подати роботодавцю відповідну заяву;

надати документи, які підтверджують наявність дітей.

Податкова соціальна пільга є одним із механізмів державної підтримки сімей з дітьми, який дозволяє зменшити податкове навантаження для працівників, які відповідають установленим законодавством умовам.

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