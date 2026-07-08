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До 1038 гривень щомісяця: кому з пенсіонерів передбачена доплата за дітей

20:15, 8 липня 2026
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Право на щомісячну надбавку мають жінки, які народили та виховали до шестирічного віку не менше п’яти дітей.
До 1038 гривень щомісяця: кому з пенсіонерів передбачена доплата за дітей
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Деякі українські пенсіонери мають право на щомісячну доплату до пенсії за особливі заслуги перед державою. Йдеться про жінок, які народили та виховали щонайменше п’ятьох дітей. Надбавка не призначається автоматично. Для її оформлення необхідно звернутися із заявою до Пенсійного фонду України.

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Відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», щомісячну надбавку можуть отримувати жінки, які народили та виховали до шестирічного віку не менше п’яти дітей.

До кількості дітей зараховуються як рідні, так і усиновлені. У деяких випадках право на таку виплату може мати батько. Це можливо, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а вихованням дітей займався саме він.

Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2595 гривень, тобто:

  • за п’ятьох дітей — 35% прожиткового мінімуму, тобто 908,25 гривні;
  • за десятьох і більше дітей — 40%, тобто 1038 гривень.

Виплата не призначається автоматично. Для її отримання необхідно особисто подати заяву до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Надбавку призначають із дня звернення. Окрім доплати, багатодітні матері можуть скористатися правом на достроковий вихід на пенсію. Пенсію за віком вони можуть оформити після досягнення 50 років за умови наявності щонайменше 15 років страхового стажу.

Для призначення дострокової пенсії необхідно надати:

  • заяву;
  • паспорт;
  • свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • трудову книжку та інші документи, що підтверджують страховий стаж;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • паспорти дітей (за наявності).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», пенсії за вислугу років призначаються окремим категоріям громадян, робота яких пов’язана з втратою або суттєвим зниженням професійної працездатності чи придатності. 

Умови призначення та необхідна тривалість спеціального стажу залежать від професії, посади та закону, за яким оформлюється пенсія. Такі виплати призначаються та виплачуються, як правило, після звільнення з роботи, що дає право на відповідну пенсію.

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