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До 1038 гривен ежемесячно: кому из пенсионеров предусмотрена доплата за детей

20:15, 8 июля 2026
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Право на ежемесячную надбавку имеют женщины, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста не менее пяти детей.
До 1038 гривен ежемесячно: кому из пенсионеров предусмотрена доплата за детей
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Некоторые украинские пенсионеры имеют право на ежемесячную доплату к пенсии за особые заслуги перед государством. Речь идет о женщинах, которые родили и воспитали как минимум пятерых детей. Такая надбавка не назначается автоматически. Для ее оформления необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины.

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Согласно Закону Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», ежемесячную надбавку могут получать женщины, которые родили и воспитывали до достижения шестилетнего возраста не менее пяти детей.

В количество детей засчитываются как родные, так и усыновленные. В некоторых случаях право на такую выплату может иметь отец. Это возможно, если мать умерла или была лишена родительских прав, а воспитанием детей занимался именно он.

Размер выплаты зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 гривен, то есть:

  • за пятерых детей — 35% прожиточного минимума, то есть 908,25 гривны;
  • за десять и более детей — 40%, то есть 1038 гривен.

Выплата не назначается автоматически. Для ее получения необходимо лично подать заявление в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Надбавку назначают со дня обращения. Кроме доплаты, многодетные матери могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию. Пенсию по возрасту они могут оформить после достижения 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Для назначения досрочной пенсии необходимо предоставить:

  • заявление;
  • паспорт;
  • свидетельство о браке в случае изменения фамилии;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • трудовую книжку и другие документы, подтверждающие страховой стаж;
  • свидетельства о рождении детей;
  • паспорта детей (при наличии).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», пенсии за выслугу лет назначаются отдельным категориям граждан, работа которых связана с потерей или существенным снижением профессиональной трудоспособности или пригодности.

Условия назначения и необходимая продолжительность специального стажа зависят от профессии, должности и закона, по которому оформляется пенсия. Такие выплаты назначаются и выплачиваются, как правило, после увольнения с работы, которая дает право на соответствующую пенсию.

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