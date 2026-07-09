Работодатель усомнился в больничном работника: когда ПФУ может начать проверку

Пенсионный фонд проверяет обоснованность выдачи больничных, в том числе по обращениям работодателей.

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Работодатели, у которых возникают сомнения относительно обоснованности выдачи или продления листка нетрудоспособности работника, могут обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с просьбой провести соответствующую проверку. Законодательство предусматривает такую возможность, поскольку именно работодатель принимает решение о назначении пособия по временной нетрудоспособности и несет ответственность за правильность осуществления страховых выплат.

Когда листок нетрудоспособности является основанием для выплаты пособия

В соответствии с частью первой статьи 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, а также пособия по беременности и родам является листок нетрудоспособности, сформированный на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности либо документа, подтверждающего факт усыновления ребенка или установления опеки над ним.

Кто принимает решение о назначении страховых выплат

Согласно части третьей статьи 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» решение о назначении страховой выплаты в связи с временной утратой трудоспособности принимает страхователь либо уполномоченные им лица.

При этом именно страхователь либо уполномоченные им лица:

осуществляют контроль за правильностью начисления и своевременностью осуществления страховых выплат;

принимают решение об отказе в назначении либо прекращении страховых выплат полностью или частично;

проверяют основания и правильность оформления документов, являющихся обоснованием для предоставления страховых выплат.

Может ли работодатель обратиться в Пенсионный фонд для проверки больничного

Проверку обоснованности выдачи или продления листков нетрудоспособности, а также документов, ставших основанием для их формирования, осуществляют уполномоченные должностные лица территориальных органов Пенсионного фонда Украины и/или уполномоченные врачи. Перечень таких врачей утверждается правлением Пенсионного фонда.

Одним из оснований для проведения такой проверки является обращение работодателя. Это предусмотрено Порядком проведения лицами, уполномоченными правлением Пенсионного фонда Украины, проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 3 марта 2023 года № 185.

Вывод

Таким образом, если у страхователя возникают сомнения относительно законности выдачи или продления листка нетрудоспособности работника, он имеет право обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с заявлением о проведении проверки обоснованности его выдачи либо продления. Такая возможность прямо предусмотрена действующим законодательством и является одним из механизмов контроля за правомерностью назначения страховых выплат.

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