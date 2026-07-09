Во Львовской области мужчина расстрелял из автомата Lexus своего односельчанина — ему грозит до 15 лет тюрьмы

32-летнему жителю Яворовского района предъявлено подозрение в покушении на умышленное убийство.

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В Яворовском районе Львовской области правоохранители задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в обстреле автомобиля Lexus своего односельчанина. В результате стрельбы 44-летний водитель получил ранения. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

По данным следствия, инцидент произошел 6 июля около 19:10 в одном из поселков Яворовского района. Потерпевший сообщил, что его 32-летний односельчанин произвел несколько выстрелов из автоматического оружия, похожего на автомат Калашникова. Пули пробили лобовое стекло автомобиля Lexus, в результате чего водитель получил ранение.

К розыску и задержанию подозреваемого были привлечены спецназовцы, оперативники уголовного розыска, криминалисты, следователи и сотрудники других подразделений полиции Львовской области и Яворовского районного отдела полиции.

Правоохранители установили местонахождение фигуранта и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оружие, из которого, по версии следствия, был осуществлен обстрел, изъяли и направили на экспертизу.

Под процессуальным руководством Яворовской окружной прокуратуры задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 – ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Кроме того, решается вопрос о предъявлении ему подозрения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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