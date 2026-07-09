На Львівщині чоловік розстріляв з автомата Lexus односельця– йому загрожує до 15 років в’язниці

32-річному жителю Яворівщини повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство.

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На Яворівщині Львівської області правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють в обстрілі автомобіля Lexus свого односельця. Внаслідок стрілянини 44-річний водій отримав поранення. Про це повідомили в поліції Львівської області.

За даними слідства, інцидент стався 6 липня близько 19:10 в одному із селищ Яворівського району. Потерпілий повідомив, що його 32-річний односелець здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї, схожої на автомат Калашникова. Кулі пробили лобове скло автомобіля Lexus, унаслідок чого водій дістав поранення.

До розшуку та затримання підозрюваного залучили спецпризначенців, оперативників карного розшуку, криміналістів, слідчих та співробітників інших підрозділів поліції Львівської області й Яворівського районного відділу поліції.

Правоохоронці встановили місцеперебування фігуранта та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю, з якої, за версією слідства, було здійснено обстріл, вилучили та направили на експертне дослідження.

За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 – ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Крім того, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

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