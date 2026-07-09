  1. В Україні

На Львівщині чоловік розстріляв з автомата Lexus односельця– йому загрожує до 15 років в’язниці

07:36, 9 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
32-річному жителю Яворівщини повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство.
На Львівщині чоловік розстріляв з автомата Lexus односельця– йому загрожує до 15 років в’язниці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Яворівщині Львівської області правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють в обстрілі автомобіля Lexus свого односельця. Внаслідок стрілянини 44-річний водій отримав поранення. Про це повідомили в поліції Львівської області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, інцидент стався 6 липня близько 19:10 в одному із селищ Яворівського району. Потерпілий повідомив, що його 32-річний односелець здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї, схожої на автомат Калашникова. Кулі пробили лобове скло автомобіля Lexus, унаслідок чого водій дістав поранення.

До розшуку та затримання підозрюваного залучили спецпризначенців, оперативників карного розшуку, криміналістів, слідчих та співробітників інших підрозділів поліції Львівської області й Яворівського районного відділу поліції.

Правоохоронці встановили місцеперебування фігуранта та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю, з якої, за версією слідства, було здійснено обстріл, вилучили та направили на експертне дослідження.

За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 – ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Крім того, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція Львів замах

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Блогери залякують випускників з України: чому закінчення бакалаврату не заважає хлопцям до 23 років поїхати за кордон

Фейк із ТікТок: чи правда, що випускників бакалаврату 2004 року народження не випускають за кордон.

Після повернення з полону військові мають право на 90 днів обов'язкової відпустки: у Міноборони пояснили порядок реінтеграції

У Міністерстві оборони пояснили, які етапи проходять українські захисники після звільнення з полону та яку медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу вони отримують.

Верховний Суд назвав критерії, які підтверджують антиконкурентну змову учасників тендера

Для кваліфікації антиконкурентних узгоджених дій не потрібно доводити фактичне заподіяння шкоди чи настання негативних наслідків — достатньо встановити погодження поведінки учасників торгів.

Верховна Рада готує новий механізм захисту самотніх пенсіонерів і військових від втрати єдиного житла через борги та шахрайство

Історії самотнього пенсіонера та військового, які підштовхнули Верховну Раду до нових правил захисту від втрати єдиного житла через борги та шахрайство.

ВРП не знайшла підстав для покарання судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової

Друга дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні до відповідальності судді Печерського районного суду Крістіни Константінової.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]