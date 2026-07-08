Перевірка телефону на блокпосту чи під час спілкування з ТЦК: коли поліцейський може перевірити пристрій

Що робити, якщо поліція вимагає відкрити галерею або чати під час перевірки документів.

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Ситуації, коли поліцейський просить громадянина показати вміст мобільного телефону, останнім часом трапляються дедалі частіше. Особливо – під час перевірок документів, на блокпостах або після звернень громадян із заявами про можливі порушення, зокрема щодо діяльності ТЦК. У таких випадках люди нерідко чують прохання або навіть вимогу відкрити галерею, показати листування чи відеозаписи. Втім, сам по собі факт спілкування з поліцейським не означає, що він отримує право переглядати ваш телефон.

Українське законодавство досить чітко визначає межі повноважень правоохоронців, а доступ до цифрової інформації є одним із найбільш захищених видів втручання у приватне життя.

Телефон захищає Конституція

Перш за все варто пам’ятати: стаття 31 Конституції України гарантує кожному таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Сьогодні смартфон фактично містить усі ці види інформації одночасно – листування у месенджерах, електронну пошту, фотографії, відео, нотатки, документи, банківські застосунки, геолокацію та інші персональні дані. Саме тому поліцейський не має права лише за власним бажанням вимагати розблокувати телефон і показати його вміст. Таке втручання можливе лише у випадках, прямо передбачених законом.

Чи може поліцейський просто зупинити будь-яку людину на вулиці?

Поліцейський не має права безпідставно зупиняти громадян лише для перевірки телефону чи особистих даних. Підстави для перевірки документів визначені статтею 32 Закону України «Про Національну поліцію». Поліцейський може вимагати пред’явити документи лише у визначених законом випадках, зокрема якщо: особа схожа на розшукувану, існують достатні підстави вважати, що вона вчинила або має намір вчинити правопорушення, особа перебуває у місці вчинення злочину, діє особливий правовий режим (наприклад, воєнний стан), є інші підстави, прямо передбачені законом.

Важливо. У період дії воєнного стану та/або під час мобілізації (крім цільової) поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред’явлення нею військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах.

Однак навіть наявність законних підстав для перевірки документів не означає автоматичного права переглядати телефон.

Поверхневий огляд – це не перевірка телефону

Багато громадян плутають поняття поверхневого огляду речей із доступом до інформації. Відповідно до статті 34 Закону «Про Національну поліцію», поліцейський має право провести поверхневу перевірку речей. Йдеться про: візуальний огляд, перевірку наявності заборонених предметів, використання спеціальних технічних засобів. Ця норма не дає права відкривати месенджери, читати листування, переглядати фотографії чи відео. Інакше кажучи, оглянути рюкзак і «погортати» Telegram – це зовсім різні юридичні процедури.

Чому останнім часом людей просять показати телефон

Під час воєнного стану на блокпостах або під час спеціальних заходів правоохоронці можуть звертати увагу на можливе поширення інформації про: переміщення військової техніки, місця дислокації військових, результати ракетних ударів, роботу сил оборони. Такі дії пов’язані, зокрема, із статтею 114-2 Кримінального кодексу України, яка встановлює відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розміщення Збройних Сил України.

Крім того, порядок здійснення заходів під час воєнного стану визначає постанова Кабінету Міністрів України № 1456 від 29 грудня 2021 року, яка дозволяє уповноваженим особам проводити огляд речей. Втім, навіть у цьому випадку закон говорить саме про огляд, а не про необмежений доступ до цифрової інформації. Тому якщо особу просять показати конкретне фото або відео, це ще не означає, що правоохоронці можуть безконтрольно переглядати всі чати, галерею чи історію браузера.

Коли телефон можуть перевірити законно

Є кілька ситуацій, коли доступ до інформації на телефоні може бути законним.

Ви самі дали добровільну згоду. Якщо людина добровільно відкрила телефон і погодилася показати певну інформацію, порушення закону не виникає. Саме не поспішайте розблоковувати смартфон, якщо ви не впевнені у законності вимоги. Під час кримінального провадження. Кримінальний процесуальний кодекс встановлює окрему процедуру роботи з електронними доказами. Під час обшуку відповідно до статей 234–236 КПК України телефон можуть вилучити, якщо він має доказове значення. Натомість доступ до інформації, яка міститься на ньому, регулюється, зокрема: статтею 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів), статтею 168 КПК України (тимчасове вилучення електронних інформаційних систем), статтею 264 КПК України, яка визначає особливості доступу до електронних інформаційних систем. Зазвичай для отримання інформації необхідне відповідне процесуальне рішення. Під час законного обшуку. Якщо слідчий проводить обшук на підставі ухвали слідчого судді, телефон можуть вилучити як речовий доказ. Водночас це не означає, що будь-хто із присутніх може одразу читати ваші повідомлення чи переглядати фотографії без дотримання процесуальних вимог. На блокпосту. Уповноважена особа може попросити показати фото та відео, мотивуючи підозрою щодо поширення інформації про військові переміщення. Якщо ви відмовляєтеся, а підозра обґрунтована, це може стати підставою для подальших дій – від доставлення до підрозділу до вилучення пристрою. Але навіть тут повний перегляд телефону без протоколу та фіксації є порушенням.

Практика Верховного Суду

Верховний Суд у своїй практиці звертав увагу, що якщо мобільний телефон вже був законно вилучений під час обшуку та визнаний речовим доказом, його подальший огляд у межах того самого кримінального провадження не завжди потребує окремої ухвали слідчого судді. Йде мова про постанову від 4 червня 2025 року у справі № 686/20198/22 роз’яснив, що якщо мобільний телефон вже був законно вилучений під час обшуку або іншої процесуальної дії, визнаний речовим доказом і перебуває у законному володінні органу досудового розслідування, то подальший огляд інформації, яка міститься в ньому, не завжди потребує окремої ухвали слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Верховний Суд наголосив, що у такій ситуації йдеться не про нове втручання у приватне спілкування, а про дослідження речового доказу в межах кримінального провадження. Однак цей висновок стосується саме кримінального провадження, де телефон вилучено відповідно до вимог КПК. Він не означає, що поліцейський на вулиці отримує право вимагати розблокувати будь-який смартфон.

Чи можна відмовитися від передачі телефону?

Так. Якщо немає процесуальної підстави або ви не бажаєте добровільно відкривати телефон, ви маєте право відмовитися. При цьому варто поводитися максимально спокійно. Доцільно попросити поліцейського: представитися, показати службове посвідчення, повідомити конкретну правову підставу, пояснити, на підставі якої норми закону він вимагає доступ до телефону.

Після цього можна сказати: «Я не надаю добровільної згоди на перегляд особистої інформації без відповідної процесуальної підстави». Така відповідь не є порушенням закону.

Що робити, якщо телефон все одно вимагають

В цьому випадку потрібно діяти послідовно. Не варто: сперечатися, застосовувати силу, виривати телефон із рук поліцейського. Натомість бажано: уточнити правову підставу вимоги, попросити скласти процесуальні документи, вимагати участі адвоката, якщо йдеться про кримінальне провадження, за можливості вести відеофіксацію, запам’ятати або записати прізвище поліцейського, номер жетона, підрозділ та службовий автомобіль.

Також не варто передавати розблокований телефон у руки, якщо законні підстави не пояснені. Після добровільного відкриття пристрою довести, що доступ був отриманий під примусом, набагато складніше.

Чи можуть змусити назвати пароль або використати Face ID

Українське законодавство не містить норми, яка прямо зобов’язує особу повідомляти пароль від телефону. Крім того, стаття 63 Конституції України гарантує право не давати пояснення щодо себе чи своїх близьких. Саме тому багато адвокатів радять використовувати складний пароль замість виключно Face ID або відбитка пальця.

Як оскаржити незаконні дії

Якщо ви вважаєте, що поліцейський безпідставно вимагав доступ до телефону або перевищив свої повноваження, такі дії можна оскаржити. Залежно від обставин скаргу можна подати:

до керівника відповідного підрозділу Національної поліції;

до Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції;

до прокуратури;

до слідчого судді – якщо порушення відбулося під час кримінального провадження;

до адміністративного суду, якщо оскаржуються рішення чи дії посадових осіб.

Якщо при цьому застосовувалися погрози, фізичний примус або інші незаконні методи, такі обставини можуть стати підставою для перевірки щодо можливого перевищення службових повноважень.

Що варто запам’ятати

Правоохоронці мають достатньо законних інструментів для розслідування злочинів, однак ці повноваження не є необмеженими. Якщо коротко: поліцейський не має права лише за власним бажанням вимагати розблокувати телефон, поверхнева перевірка речей не дає права читати листування чи переглядати галерею, добровільна згода власника істотно змінює правову ситуацію, під час кримінального провадження доступ до даних здійснюється за правилами КПК України, у разі сумнівів варто вимагати пояснення правових підстав, користуватися допомогою адвоката та фіксувати всі процесуальні дії.

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