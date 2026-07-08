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Верховний Суд опублікував практику щодо витрат на правничу допомогу: головні висновки

13:15, 8 липня 2026
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Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики щодо витрат на професійну правничу допомогу в адміністративному судочинстві.
Верховний Суд опублікував практику щодо витрат на правничу допомогу: головні висновки
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Верховний Суд підготував огляд судової практики щодо витрат на професійну правничу допомогу в адміністративному судочинстві. Документ узагальнює правові позиції, сформовані за результатами касаційного перегляду адміністративних справ за період із січня 2018 року до травня 2026 року.

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В огляді правові висновки Верховного Суду систематизовано за п'ятьма основними напрямами.

1) загальні положення про витрати на професійну правову допомогу в адміністративному судочинстві, зокрема щодо критеріїв оцінювання витрат і меж повноважень суду здійснення такої оцінки, принципу змагальності під час вирішення питання щодо відшкодування витрат на правничу допомогу, строків та належного способу звернення до суду щодо відшкодування таких витрат;

2) обґрунтованість і співмірність витрат на професійну правничу допомогу, зокрема стосовно обставин, що підлягають перевірці при вирішенні питання щодо розподілу судових витрат на професійну правничу допомогу, принципу співмірності й умов його застосування при стягненні витрат на правничу допомогу; доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт, їх вартості й погодинного розрахунку;

3) гонорар адвоката та інші складові витрат на професійну правничу допомогу, зокрема, щодо фіксованого розміру гонорару адвоката як складової витрат, ключового критерію оцінки «гонорару успіху» при визначенні суми відшкодування витрат; захисту від стягнення необгрунтованих витрат на правничу допомогу;

4) розподіл витрат на професійну правничу допомогу в разі закриття провадження у справі через відмову від позову або самостійне усунення порушення суб’єктом владних повноважень;

5) додаткове судове рішення про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, зокрема про правову природу, підстави, порядок та процесуальні форми ухвалення такого рішення.

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