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Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики по расходам на юридическую помощь: основные выводы

13:15, 8 июля 2026
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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по расходам на профессиональную юридическую помощь в административном судопроизводстве.
Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики по расходам на юридическую помощь: основные выводы
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Верховный Суд подготовил обзор судебной практики по расходам на профессиональную юридическую помощь в административном судопроизводстве. Документ обобщает правовые позиции, сформированные по результатам кассационного пересмотра административных дел за период с января 2018 года по май 2026 года.

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В обзоре правовые выводы Верховного Суда систематизированы по пяти основным направлениям.

1) общие положения о расходах на профессиональную юридическую помощь в административном судопроизводстве, в частности относительно критериев оценки расходов и пределов полномочий суда по осуществлению такой оценки, принципа состязательности при решении вопроса о возмещении расходов на юридическую помощь, сроков и надлежащего порядка обращения в суд о возмещении таких расходов;

2) обоснованность и соразмерность расходов на профессиональную юридическую помощь, в частности в отношении обстоятельств, подлежащих проверке при решении вопроса о распределении судебных расходов на профессиональную юридическую помощь, принципа соразмерности и условий его применения при взыскании расходов на юридическую помощь; доказательства, касающиеся объема оказанных услуг и выполненных работ, их стоимости и почасового расчета;

3) гонорар адвоката и другие составляющие расходов на профессиональную юридическую помощь, в частности, в отношении фиксированного размера гонорара адвоката как составляющей расходов, ключевого критерия оценки «гонорара за успех» при определении суммы возмещения расходов; защиты от взыскания необоснованных расходов на юридическую помощь;

4) распределение расходов на профессиональную юридическую помощь в случае прекращения производства по делу в связи с отказом от иска или самостоятельным устранением нарушения субъектом властных полномочий;

5) дополнительное судебное решение о возмещении расходов на профессиональную юридическую помощь, в частности о правовой природе, основаниях, порядке и процессуальных формах принятия такого решения.

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