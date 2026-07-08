Сообщить о коррупции может каждый — как правильно оформить анонимное обращение

Обратиться с уведомлением о возможном нарушении может любой желающий.

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Не каждое нарушение имеет признаки коррупции. О коррупционном правонарушении идет речь в случаях, когда лицо использует предоставленные ему служебные полномочия или связанные с ними возможности с целью получения неправомерной выгоды для себя или другого лица. Сообщить о возможном нарушении может любой человек.

Как объясняет Министерство юстиции Украины, законодательство также предусматривает возможность подачи анонимного обращения. В то же время такое сообщение должно содержать конкретные сведения, которые могут быть проверены.

В обращении необходимо указать:

суть возможного нарушения и обстоятельства события;

лицо, которое могло совершить нарушение, с указанием его имени, должности, названия органа, учреждения или компании;

место и время события;

обстоятельства, при которых заявителю стала известна соответствующая информация;

имеющиеся документы, переписку, фото, видеоматериалы или другие доказательства, подтверждающие изложенные факты;

лиц, которые могут подтвердить указанные обстоятельства.

Выявлением и расследованием коррупционных правонарушений в Украине занимаются специально уполномоченные органы, в частности Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), органы Национальной полиции, прокуратуры и Государственное бюро расследований (ГБР).

Перед направлением сообщения необходимо убедиться, что оно содержит ответы на ключевые вопросы: кто, что, где, когда и при каких обстоятельствах совершил или мог совершить нарушение.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине могут изменить правила хранения сведений в Реестре коррупционеров, ограничив их одним годом, — соответствующий законопроект поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова. Решение было принято во время очередного заседания Комитета, на котором народные депутаты рассмотрели четыре актуальные законодательные инициативы.

Целью законопроекта является установление срока хранения в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сведений о привлечении человека к дисциплинарной ответственности за такие нарушения. Инициатива разработана с учетом международных стандартов и рекомендаций в сфере борьбы с коррупцией, а также практики Европейского суда по правам человека.