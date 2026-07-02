Срок хранения данных в Реестре коррупционеров может сократиться до одного года: что предлагает законопроект

В Украине могут изменить правила хранения сведений в Реестре коррупционеров, ограничив их одним годом, — соответствующий законопроект поддержал Комитет Верховной Рады по свободе слова.

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В Украине могут изменить правила хранения данных в Реестре коррупционеров. Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал правительственный законопроект №15346 и предложил профильному Комитету по вопросам антикоррупционной политики рекомендовать Верховной Раде принять его за основу.

Соответствующее решение было принято во время очередного заседания Комитета, на котором народные депутаты рассмотрели четыре актуальные законодательные инициативы.

Речь идет о проекте Закона «О внесении изменения в статью 59 Закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно установления срока хранения сведений о привлечении физического лица к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», целью законопроекта является установление срока хранения в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сведений о привлечении лица к дисциплинарной ответственности за такие правонарушения. Инициатива разработана с учетом международных стандартов и рекомендаций в сфере борьбы с коррупцией, а также практики Европейского суда по правам человека.

Необходимость законодательных изменений авторы объясняют решением Европейского суда по правам человека по делу «Сытник против Украины» от 24 апреля 2025 года, которое приобрело статус окончательного 24 июля 2025 года. В этом решении суд констатировал нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с тем, что включение имени заявителя в Реестр при отсутствии четкой законной процедуры его исключения после завершения исполнения административного взыскания представляло собой непропорциональное вмешательство в право на уважение частной жизни.

Законопроектом предлагается установить, что сведения в Реестре о привлечении физического лица к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения будут храниться в течение одного года.

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