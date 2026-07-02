Строк зберігання даних у Реєстрі корупціонерів можуть скоротити до одного року: що пропонує законопроєкт

В Україні можуть змінити правила зберігання відомостей у Реєстрі корупціонерів, обмеживши їх одним роком, — відповідний законопроєкт підтримав Комітет Верховної Ради з питань свободи слова.

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В Україні можуть змінити правила зберігання даних у Реєстрі корупціонерів. Комітет Верховної Ради з питань свободи слова підтримав урядовий законопроєкт №15346 та запропонував профільному Комітету з питань антикорупційної політики рекомендувати Верховній Раді ухвалити його за основу.

Відповідне рішення було ухвалене під час чергового засідання Комітету, на якому народні депутати розглянули чотири актуальні законодавчі ініціативи.

Йдеться про проєкт Закону «Про внесення зміни до статті 59 Закону України "Про запобігання корупції" щодо встановлення строку зберігання відомостей про притягнення до дисциплінарної відповідальності фізичної особи за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення».

Як писала «Судово-юридична газета», метою законопроєкту є встановлення строку зберігання в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності за такі правопорушення. Ініціатива розроблена з урахуванням міжнародних стандартів і рекомендацій у сфері боротьби з корупцією, а також практики Європейського суду з прав людини.

Необхідність законодавчих змін автори пояснюють рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Ситник проти України» від 24 квітня 2025 року, яке набуло статусу остаточного 24 липня 2025 року. У цьому рішенні суд констатував порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод через те, що включення імені заявника до Реєстру за відсутності чіткої законної процедури його виключення після завершення виконання адміністративного стягнення становило непропорційне втручання у право на повагу до приватного життя.

Законопроєктом пропонується встановити, що відомості в Реєстрі про притягнення фізичної особи до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення зберігатимуться протягом одного року.

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