Дані про дисциплінарну відповідальність за корупцію пропонують зберігати в Реєстрі лише рік — законопроєкт

До Верховної Ради подали законопроєкт, яким пропонується встановити річний строк зберігання в Реєстрі корупціонерів відомостей про притягнення осіб до дисциплінарної відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

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В Україні збираються змінити правила зберігання інформації про осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Для цього до Верховної Ради внесено законопроєкт №15346 «Про внесення зміни до статті 59 Закону України "Про запобігання корупції" щодо встановлення строку зберігання відомостей про притягнення до дисциплінарної відповідальності фізичної особи за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення».

Метою законопроєкту є встановлення строку зберігання в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності за такі правопорушення. Ініціатива розроблена з урахуванням міжнародних стандартів і рекомендацій у сфері боротьби з корупцією, а також практики Європейського суду з прав людини.

Необхідність законодавчих змін автори пояснюють рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Ситник проти України» від 24 квітня 2025 року, яке набуло статусу остаточного 24 липня 2025 року. У цьому рішенні суд констатував порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод через те, що включення імені заявника до Реєстру за відсутності чіткої законної процедури його виключення після завершення виконання адміністративного стягнення становило непропорційне втручання у право на повагу до приватного життя.

У пояснювальній записці зазначається, що Законом №4496-IX від 17 червня 2025 року до статті 59 Закону України «Про запобігання корупції» вже були внесені зміни, якими встановлено строки зберігання в Реєстрі відомостей про осіб, притягнутих до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Водночас питання строків зберігання інформації про осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за такі правопорушення, законодавством не врегульоване. Як зазначають автори законопроєкту, це призвело до ситуації, коли відомості про осіб, які вчинили більш тяжкі корупційні правопорушення, підлягатимуть видаленню з Реєстру після закінчення встановлених строків, тоді як інформація про осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності, фактично може зберігатися безстроково.

Законопроєктом пропонується встановити, що відомості в Реєстрі про притягнення фізичної особи до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення зберігатимуться протягом одного року.

Зазначається, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків з державного або місцевих бюджетів. Документ погоджено без зауважень Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України та Міністерством цифрової трансформації України.

Очікується, що ухвалення законопроєкту дозволить врегулювати строки зберігання відповідних відомостей у Реєстрі відповідно до міжнародних стандартів у сфері протидії корупції та практики Європейського суду з прав людини.

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