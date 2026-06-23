Данные о дисциплинарной ответственности за коррупцию предлагают хранить в Реестре только год — законопроект

В Верховную Раду подали законопроект, которым предлагается установить годовой срок хранения в Реестре коррупционеров сведений о привлечении лиц к дисциплинарной ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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В Украине собираются изменить правила хранения информации о лицах, привлечённых к дисциплинарной ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Для этого в Верховную Раду внесён законопроект №15346 «О внесении изменения в статью 59 Закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно установления срока хранения сведений о привлечении физического лица к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения».

Целью законопроекта является установление срока хранения в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сведений о привлечении лица к дисциплинарной ответственности за такие правонарушения. Инициатива разработана с учётом международных стандартов и рекомендаций в сфере борьбы с коррупцией, а также практики Европейского суда по правам человека.

Необходимость законодательных изменений авторы объясняют решением Европейского суда по правам человека по делу «Сытник против Украины» от 24 апреля 2025 года, которое приобрело статус окончательного 24 июля 2025 года. В этом решении суд констатировал нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, поскольку включение имени заявителя в Реестр при отсутствии чёткой законной процедуры его исключения после завершения исполнения административного взыскания являлось непропорциональным вмешательством в право на уважение частной жизни.

В пояснительной записке отмечается, что Законом №4496-IX от 17 июня 2025 года в статью 59 Закона Украины «О предотвращении коррупции» уже были внесены изменения, которыми установлены сроки хранения в Реестре сведений о лицах, привлечённых к уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Вместе с тем вопрос сроков хранения информации о лицах, привлечённых к дисциплинарной ответственности за такие правонарушения, законодательством не урегулирован. Как отмечают авторы законопроекта, это привело к ситуации, когда сведения о лицах, совершивших более тяжкие коррупционные правонарушения, будут удаляться из Реестра после истечения установленных сроков, тогда как информация о лицах, привлечённых к дисциплинарной ответственности, фактически может храниться бессрочно.

Законопроектом предлагается установить, что сведения в Реестре о привлечении физического лица к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения будут храниться в течение одного года.

Отмечается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов. Документ согласован без замечаний Министерством экономики Украины, Министерством финансов Украины и Министерством цифровой трансформации Украины.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит урегулировать сроки хранения соответствующих сведений в Реестре в соответствии с международными стандартами в сфере противодействия коррупции и практикой Европейского суда по правам человека.

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