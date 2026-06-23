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Мошенники рассылают электронные письма от имени судебных органов: чем они опасны

12:21, 23 июня 2026
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В письмах мошенники предлагают перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, или загрузить файл.
Мошенники рассылают электронные письма от имени судебных органов: чем они опасны
Фото: nncit.wunu.edu.ua
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В Украине мошенники начали рассылать электронные письма якобы от имени судебных органов с сообщением о вызове на судебное заседание по уголовному производству. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации.

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«Такие письма выглядят официально и могут вызвать тревогу — именно на это и рассчитывают злоумышленники», — говорится в сообщении.

Что предлагают в таких письмах?

▪️ Перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт.

▪️ Загрузить файл или установить специальное программное обеспечение.

Цель мошенников:

▪️ получить доступ к персональным данным и похитить деньги со счетов;

▪️ установить вредоносное программное обеспечение.

В случае получения такого письма НЕЛЬЗЯ:

переходить по ссылкам;

загружать файлы или устанавливать какие-либо программы;

отвечать на письмо или контактировать с отправителем.

Что делать?

Игнорируйте такие сообщения.

Удалите письмо сразу после получения.

Проверяйте информацию только через официальные источники.

В ведомстве добавили, что настоящий вызов в суд направляется в форме судебной повестки через официальные каналы коммуникации.

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