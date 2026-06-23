Мошенники рассылают электронные письма от имени судебных органов: чем они опасны
В Украине мошенники начали рассылать электронные письма якобы от имени судебных органов с сообщением о вызове на судебное заседание по уголовному производству. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации.
«Такие письма выглядят официально и могут вызвать тревогу — именно на это и рассчитывают злоумышленники», — говорится в сообщении.
Что предлагают в таких письмах?
▪️ Перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт.
▪️ Загрузить файл или установить специальное программное обеспечение.
Цель мошенников:
▪️ получить доступ к персональным данным и похитить деньги со счетов;
▪️ установить вредоносное программное обеспечение.
В случае получения такого письма НЕЛЬЗЯ:
переходить по ссылкам;
загружать файлы или устанавливать какие-либо программы;
отвечать на письмо или контактировать с отправителем.
Что делать?
Игнорируйте такие сообщения.
Удалите письмо сразу после получения.
Проверяйте информацию только через официальные источники.
В ведомстве добавили, что настоящий вызов в суд направляется в форме судебной повестки через официальные каналы коммуникации.
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