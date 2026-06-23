Шахраї розсилають електронні листи від імені судових органів: чим вони небезпечні
В Україні шахраї почали розсилати електронні листи нібито від імені судових органів із повідомленням про виклик на судове засідання у кримінальному провадженні. Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
«Такі листи виглядають офіційно та можуть викликати тривогу – саме на це й розраховують зловмисники», - йдеться у заяві.
Що пропонують у таких листах?
▪️ Перейти за посиланням, яке веде на фішинговий сайт.
▪️ Завантажити файл або встановити спеціальне програмне забезпечення.
Мета шахраїв:
▪️ отримати доступ до персональних даних та викрасти гроші з рахунків;
▪️ встановити шкідливе програмне забезпечення.
У разі отримання такого листа НЕ можна:
- переходити за посиланнями;
- завантажувати файли або встановлювати будь-які програми;
- відповідати на лист або контактувати з відправником.
Що робити?
- Ігноруйте такі повідомлення.
- Видаліть лист одразу після отримання.
- Перевіряйте інформацію лише через офіційні джерела.
У відомстві додали, що справжній виклик до суду надходить у формі судової повістки через офіційні канали комунікацій.
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