Шахраї розсилають електронні листи від імені судових органів: чим вони небезпечні

У листах шахраї пропонують перейти за посиланням, яке веде на фішинговий сайт, або завантажити файл.

Фото: nncit.wunu.edu.ua

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В Україні шахраї почали розсилати електронні листи нібито від імені судових органів із повідомленням про виклик на судове засідання у кримінальному провадженні. Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

«Такі листи виглядають офіційно та можуть викликати тривогу – саме на це й розраховують зловмисники», - йдеться у заяві.

Що пропонують у таких листах?

▪️ Перейти за посиланням, яке веде на фішинговий сайт.

▪️ Завантажити файл або встановити спеціальне програмне забезпечення.

Мета шахраїв:

▪️ отримати доступ до персональних даних та викрасти гроші з рахунків;

▪️ встановити шкідливе програмне забезпечення.

У разі отримання такого листа НЕ можна:

- переходити за посиланнями;

- завантажувати файли або встановлювати будь-які програми;

- відповідати на лист або контактувати з відправником.

Що робити?

- Ігноруйте такі повідомлення.

- Видаліть лист одразу після отримання.

- Перевіряйте інформацію лише через офіційні джерела.

У відомстві додали, що справжній виклик до суду надходить у формі судової повістки через офіційні канали комунікацій.

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