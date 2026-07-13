Оклади до 37 тисяч гривень: у ВАКС повідомили про наявність вакантних посад
Вищий антикорупційний суд повідомив про наявність вакансії провідного спеціаліста відділу документального забезпечення
Посадові обов'язки включають прийом, первинний аналіз та реєстрацію вхідних судових справ, процесуальних документів, звернень і запитів на інформацію у системі АСДС.
ВАКС пропонує:
- посадовий оклад – 29 184 грн + надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу;
- можливість професійного розвитку та навчання;
- оплачувану відпустку від 30 календарних днів на рік із грошовою допомогою;
- медичне обслуговування в закладах Державного управління справами.
Також Вищий антикорупційний суд шукає головного спеціаліста сектору кіберзахисту.
«Робота полягає у постійному моніторингу подій, оперативному реагуванні на кібератаки, а також пошуку та усунення потенційних вразливостей програмного забезпечення. Окрім технічної частини, ви будете брати участь в управлінні ризиками та розробці внутрішніх інструкцій і планів із кібергігієни суду», - заявили у суді.
ВАКС пропонує:
- посадовий оклад – 37 939 грн + надбавка за вислугу років та премії відповідно до законодавства про державну службу;
- можливість професійного розвитку та навчання;
- оплачувану відпустку від 30 календарних днів на рік із грошовою допомогою;
- медичне обслуговування в закладах Державного управління справами.
«Резюме очікуємо до 31 липня 2026 року включно на електронну адресу: [email protected]. Обов'язково вкажіть бажану посаду та ваші актуальні контактні дані», - додали у ВАКС.
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