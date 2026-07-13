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Оклади до 37 тисяч гривень: у ВАКС повідомили про наявність вакантних посад

15:02, 13 липня 2026
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ВАКС шукає двох спеціалістів.
Оклади до 37 тисяч гривень: у ВАКС повідомили про наявність вакантних посад
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Вищий антикорупційний суд повідомив про наявність вакансії провідного спеціаліста відділу документального забезпечення

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Посадові обов'язки включають прийом, первинний аналіз та реєстрацію вхідних судових справ, процесуальних документів, звернень і запитів на інформацію у системі АСДС.

ВАКС пропонує:

- посадовий оклад – 29 184 грн + надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу;

- можливість професійного розвитку та навчання;

- оплачувану відпустку від 30 календарних днів на рік із грошовою допомогою;

- медичне обслуговування в закладах Державного управління справами.

Також Вищий антикорупційний суд шукає головного спеціаліста сектору кіберзахисту.

«Робота полягає у постійному моніторингу подій, оперативному реагуванні на кібератаки, а також пошуку та усунення потенційних вразливостей програмного забезпечення. Окрім технічної частини, ви будете брати участь в управлінні ризиками та розробці внутрішніх інструкцій і планів із кібергігієни суду», - заявили у суді.

ВАКС пропонує:

- посадовий оклад – 37 939 грн + надбавка за вислугу років та премії відповідно до законодавства про державну службу;

- можливість професійного розвитку та навчання;

- оплачувану відпустку від 30 календарних днів на рік із грошовою допомогою;

- медичне обслуговування в закладах Державного управління справами.

«Резюме очікуємо до 31 липня 2026 року включно на електронну адресу: [email protected]. Обов'язково вкажіть бажану посаду та ваші актуальні контактні дані», - додали у ВАКС.

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ВАКС вакансії

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