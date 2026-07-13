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ВККС повідомила результати спецперевірки 93 кандидатів на посади суддів у місцевих адмінсудах

15:24, 13 липня 2026
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За результатами спеціальної перевірки Комісією не отримано інформації, яка може свідчити про невідповідність вимогам до кандидата на посаду судді місцевого суду стосовно 67 осіб.
ВККС повідомила результати спецперевірки 93 кандидатів на посади суддів у місцевих адмінсудах
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В засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів встановлено результати спеціальної перевірки 93 кандидатів на посади суддів у місцевих адміністративних судах у межах добору, оголошеного Комісією 11 грудня 2024 року.

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ВККС нагадала, що 1 квітня 2026 року Комісія затвердила загальні результати кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації місцевого адміністративного суду складеного кандидатами на посаду судді місцевого суду та суддями, які виявили намір бути переведеними до інших місцевих судів. 263 кандидати на посаду судді місцевого адміністративного суду, які отримали прохідний бал кваліфікаційного іспиту були допущені до спеціальної перевірки.   

За результатами спеціальної перевірки Комісією не отримано інформації, яка може свідчити про невідповідність вимогам до кандидата на посаду судді місцевого суду стосовно:

Андрейка Олександра Олександровича;

Артемчук Дар’ї Володимирівни;

Афанасенко Катерини Володимирівни;

Бовкуна Владислава Ігоровича;

Богодущенко Людмили Олександрівни;

Боднарука Юрія Володимировича;

Бондар Анни Валеріївни;

Бондаря Олексія Володимировича;

Бурки Олександра Володимировича:

Волошин Іванни Петрівни;

Гаподченка Євгенія Юрійовича;

Гладій Вікторії Володимирівни;

Гонтар Поліни Анатоліївни;

Грабік Олени Анатоліївни;

Демидова Андрія Сергійовича;

Дзіковського Максима Романовича;

Дідківського Антона Анатолійовича;

Дмитришина Івана Михайловича;

Дмитрієвої Віолетти Володимирівни;

Жаркової Тетяни Олегівни;

Захарець Ірини Анатоліївни;

Золотарьової Ірини Іванівни;

Ігнатенка Сергія Сергійовича;

Іленка Віктора Валентиновича;

Ільчука Богдана Валентиновича;

Іценко Марини Володимирівни;

Калниша Дмитра Олеговича;

Ковальської Ірини Володимирівни;

Ковальчук Аліни Валеріївни;

Колонюк Юлії Ігорівни;

Компанієць Анастасії Вікторівни;

Курячого Сергія Петровича;

Макушинського Максима Івановича;

Манаєва Максима Володимировича;

Масника Івана Ростиславовича;

Михальської Марії Романівни;

Надточей Тетяни Олександрівни;

Ніколенко Галини Михайлівни;

Новікова Віталія Сергійовича;

Оксюти Олександра Григоровича;

Олексієнко Мар’яни Ігорівни;

Павлішевської Юлії Романівни;

Подсядло Роксолани Петрівни;

Попової Аліни Олегівни;

Потіп Олени Миколаївни;

Притули Владислава Ігоровича;

Прудиус Наталії Леонідівни;

Ремпеля Андрія Володимировича;

Салової Ірини Олександрівни;

Сімаченко Анастасії Олександрівни;

Сологуб Дарини Яківни;

Сушка Ігоря Васильовича;

Таркаєвої Олександри Сергіївни;

Трайдук Світлани Володимирівни;

Уткіна Олександра Олеговича;

Федоренка Олександра Юрійовича;

Хамходери Олега Петровича;

Хмельовського Олексія Миколайовича;

Хомич Ірини Володимирівни;

Циганенка Андрія Андрійовича;

Циганчук Інни Ігорівни;

Чернецького Руслана Віталійовича;

Черниша В’ячеслава Віталійовича;

Щеголіхіна Дениса Миколайовича;

Якименка Олександра Володимировича;

Яковлевої Анастасії Олександрівни;

Яремка Павла Олеговича.

Врахувати під час співбесід з переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів інформацію, отриману за результатами спеціальної перевірки, яка може свідчити про невідповідність вимогам до кандидата на посаду судді місцевого суду стосовно:

Алексеєвої Вікторії Олегівни;

Алійник Любові Юріївни;

Альошиної Анни Андріївни;

Андріяша Андрія Михайловича;

Боднар Наталії Анатоліївни;

Василько Анастасії Василівни;

Вишнякової Наталі Василівни;

Гірник Оксани Олегівни;

Гумінської Людмили Миколаївни;

Жуковського Дмитра Євгеновича;

Зощака Вадима Володимировича;

Кочкової Анни Вікторівни;

Кулижкіна Андрія Васильовича;

Лисинчука Олександра Олександровича;

Петрінця Богдана Романовича;

Плескача В’ячеслава Юрійовича;

Поплавського Андрія Анатолійовича;

Поповича Іллі Васильовича;

Прохорова Олександра Олександровича;

Самойленко Марини Андріївни;

Спіріної Олени Сергіївни;

Чижмар Ірини Миронівни;

Човган Ольги Олегівни;

Штогрин Лілії Валеріївни.

Визнати такими, що не відповідають вимогам до кандидата на посаду судді місцевого суду та припинити участь у доборі Настасійчука Олександра Васильовича та Тура Тараса Орестовича.

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суд суддя ВККС

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