Не кожен військовослужбовець зможе стати опікуном недієздатної особи: Верховний Суд назвав ключову умову

Чому Верховний Суд відмовив у призначенні військовослужбовця опікуном рідного брата.

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Перебування кандидата на опікунство на військовій службі саме по собі не є законодавчою підставою для відмови у призначенні його опікуном недієздатної особи. Водночас суд повинен оцінювати не лише відсутність формальних законодавчих обмежень, а й те, чи має кандидат реальну можливість виконувати обов'язки опікуна з урахуванням найкращих інтересів підопічного.

Такого висновку дійшов Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду.

Мати просила призначити опікуном молодшого сина-військовослужбовця

Справа стосувалася заміни опікуна над чоловіком, який ще у 2005 році був визнаний недієздатним через тяжке психічне захворювання.

Після того як у 2018 році матір стала його опікуном, її стан здоров'я суттєво погіршився. Жінка повідомила суду, що через вік і стан здоров'я вже не може належним чином виконувати обов'язки опікуна, тому попросила звільнити її від цих повноважень та призначити опікуном молодшого сина — рідного брата недієздатного.

Вона зазначала, що брат має добрі стосунки з підопічним, проживає за тією ж адресою, не має судимостей, не перебуває на обліку у психіатра чи нарколога, а опікунська рада визнала доцільним його призначення опікуном, про що виконавчий комітет повідомив суд. Водночас чоловік із 2023 року проходить військову службу у Збройних Силах України.

Чому суди відмовили у призначенні нового опікуна

Суди першої та апеляційної інстанцій погодилися, що матір більше не може виконувати функції опікуна, і звільнили її від цих обов'язків.

Водночас вони відмовили у призначенні опікуном брата-військовослужбовця.

Суди виходили з того, що недієздатний чоловік має інвалідність І групи з дитинства, страждає на глибоку розумову відсталість із вираженими розладами поведінки, не здатний до самообслуговування та потребує постійного щоденного стороннього догляду.

Оскільки кандидат проходить військову службу в іншій місцевості, суди дійшли висновку, що наразі він не зможе забезпечити виконання обов'язків опікуна в повному обсязі. До призначення нового опікуна здійснення опіки було покладено на орган опіки та піклування.

Перебування на військовій службі не входить до переліку законодавчих заборон

Касаційний цивільний суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін.

Верховний Суд наголосив, що стаття 64 Цивільного кодексу містить вичерпний перелік випадків, коли особа не може бути опікуном. Перебування на військовій службі, у тому числі за мобілізацією, до цього переліку не входить.

Суд також зазначив, що законодавство про військовий обов'язок і військову службу не лише не забороняє призначати військовослужбовця опікуном, а й передбачає можливість його звільнення з військової служби у випадках, визначених законом, у зв'язку зі здійсненням опіки. Тобто сама по собі військова служба не є юридичною перешкодою для призначення особи опікуном.

Вирішальне значення має можливість виконувати обов'язки опікуна

Верховний Суд звернув увагу, що ще 22 червня 2026 року Об'єднана палата Касаційного цивільного суду сформулювала правовий висновок, відповідно до якого сам по собі факт проходження військової служби за призовом під час мобілізації не може бути підставою для відмови у призначенні особи опікуном.

Водночас у кожній конкретній справі суд має встановити, чи здатний кандидат реально виконувати функції опікуна, оцінити його можливість забезпечити особисті немайнові й майнові права підопічного, врахувати критерії, визначені законодавством і Правилами опіки та піклування, а також виходити з найкращих інтересів особи, над якою встановлюється опіка.

Чому касаційну скаргу залишили без задоволення

У справі 495/1975/24 Верховний Суд зазначив, що суди відмовили у призначенні брата опікуном не через сам факт проходження ним військової служби, а через встановлену судами відсутність у нього реальної можливості наразі забезпечити постійний щоденний догляд за підопічним.

Суд врахував, що недієздатна особа потребує постійної опіки, а кандидат проходить військову службу в іншій місцевості, тому наразі не може виконувати обов'язки опікуна в повному обсязі.

До призначення нового опікуна саме орган опіки та піклування здійснює опіку над недієздатною особою та зобов'язаний забезпечувати створення необхідних побутових умов, догляд, лікування і захист її цивільних прав та інтересів. Водночас брат не позбавлений можливості бути призначеним опікуном у майбутньому, якщо обставини, які нині перешкоджають належному виконанню ним цих обов'язків, зміняться.

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