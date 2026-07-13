15 років позбавлення волі з конфіскацією майна: ВАКС визнав екснардепа винним у держзраді

ВАКС оголосив вирок колишньому народному депутату.

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У понеділок, 13 липня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким визнала винуватим колишнього народного депутата України винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада за попередньою змовою групою осіб), ст. 368-5 (незаконне збагачення) КК України. Про це повідомив ВАКС.

Йому призначене покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 3 роки, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

«Вирок може бути оскаржений впродовж тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду», - додали у ВАКС.

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