Хто має право перевіряти військово-облікові документи у 2026 році: повноваження ТЦК і поліції під час мобілізації

Під час воєнного стану діють спеціальні правила військового обліку: розповідаємо, хто і як може проводити перевірки.

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В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, які Верховна Рада регулярно продовжує на підставі відповідних указів Президента. У цей період чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноважених осіб.

Водночас законодавство встановлює обов’язки не лише для громадян, а й для представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які здійснюють перевірку військово-облікових документів.

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №560, визначає порядок проведення такої перевірки. Зокрема, уповноважений представник ТЦК та СП повинен не лише перевірити документи громадянина, а й представитися та пред’явити документи, які підтверджують його статус та повноваження.

Хто має право перевіряти військово-облікові документи

Перевірку військово-облікових документів можуть здійснювати не лише працівники ТЦК та СП. Для проведення заходів оповіщення створюються спеціальні групи.

Відповідно до пунктів 42–44 Порядку, затвердженого постановою №560, групи оповіщення утворюються розпорядженням голови (начальника) районної, міської державної адміністрації (військової адміністрації) за пропозицією керівника відповідного районного (міського) ТЦК та СП.

До складу таких груп можуть включатися представники:

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

структурних підрозділів районних, міських державних адміністрацій (військових адміністрацій);

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;

Національної поліції.

Особи, які входять до складу груп оповіщення, визначаються наказами керівників відповідних органів, представники яких залучаються до проведення заходів.

Окремим наказом керівника районного (міського) ТЦК та СП організовується робота таких груп: визначаються старші груп, маршрути, час та порядок проведення заходів.

Які документи має пред’явити представник ТЦК

Під час перевірки військово-облікових документів представник ТЦК та СП повинен підтвердити, що має відповідні повноваження.

Згідно з пунктом 54 постанови №560, уповноважений представник ТЦК та СП зобов’язаний назвати своє:

назвати своє прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та посаду;

пред'явити документ, що посвідчує її особу. Це може бути паспорт громадянина України, службове посвідчення, посвідчення офіцера або військовий квиток;

пред'явити службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Саме службове посвідчення підтверджує статус особи, яка має право вручати повістки.

Таке посвідчення діє лише на території органу, який його видав, та є чинним за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу.

Коли поліція може затримати та доставити особу до ТЦК

Під час перевірки військово-облікових документів представники ТЦК та СП, поліцейські та представники Державної прикордонної служби перевіряють, чи перебуває громадянин на військовому обліку.

Працівники ТЦК та поліції звіряють персональні дані особи, інформацію, зазначену у військово-обліковому документі, з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Якщо під час перевірки буде встановлено порушення правил військового обліку, визначених постановою Кабінету Міністрів України №1487, Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», або виявлено розбіжності між даними військово-облікового документа та інформацією у реєстрі, старший групи оповіщення пропонує військовозобов’язаному або резервісту (крім військовозобов’язаних СБУ та розвідувальних органів) прослідувати до районного чи міського ТЦК та СП. Це може бути необхідно для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення персональних даних або звірки інформації з даними реєстру. Для цього громадянину оформлюється та вручається повістка.

Крім того, якщо військовозобов’язаний або резервіст відмовляється отримувати повістку, уповноважений представник складає акт відмови.

Такий акт:

підписують не менш як два члени групи оповіщення;

оголошується громадянину;

передається керівнику районного (міського) ТЦК та СП для вирішення питання щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності;

реєструється у відповідному територіальному центрі комплектування.

Національна поліція має повноваження здійснювати адміністративне затримання у випадках, передбачених статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративне затримання також можливе у разі відмови громадянина від отримання повістки або відмови прослідувати до ТЦК та СП. У таких випадках затримання здійснює поліцейський, який входить до складу групи оповіщення.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що поліцейський на блокпосту або під час заходів за участю ТЦК та СП, не дає правоохоронцям автоматичного права переглядати вміст мобільного телефону. Підстави для перевірки документів визначені статтею 32 Закону України «Про Національну поліцію» і передбачають конкретні випадки, зокрема за наявність ознак правопорушення, розшук особи або дію особливого правового режиму.

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