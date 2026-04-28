Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

13:23, 28 квітня 2026
Верховна Рада підтримала законопроекти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію.
У Верховній Раді 28 квітня підтримали два законопроєкти щодо:

  • продовження воєнного стану, за проголосували 315 народних депутатів
  • загальної мобілізації, за проголосували 304 народних депутатів

Документи подав Президент Володимир Зеленський.

Йдеться про проєкти законів № 15197 та № 15198, які передбачають затвердження відповідних указів глави держави від 27 квітня 2026 року.

Зокрема, законопроєкт № 15197 пропонує затвердити указ №342/2026 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Відповідно до документа, після ухвалення парламентом закон має бути негайно оприлюднений у медіа та набрати чинності з дня публікації.

Водночас законопроєкт № 15198 стосується затвердження указу №343/2026 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Закон набере чинності з 4 травня.

