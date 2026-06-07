Поліція просить відкрити багажник чи показати сумку — коли громадянин може сказати «ні»

Коли правоохоронці можуть вимагати відкрити багажник або показати вміст сумки та які наслідки може мати відмова.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Поліція просить відкрити багажник автомобіля або показати вміст сумки — у таких ситуаціях багато громадян не знають, де закінчуються повноваження правоохоронців і починаються їхні власні права. Закон дозволяє поліцейським перевіряти людей, їхні речі та транспортні засоби, однак порядок таких дій залежить від конкретних обставин. Водночас поверхнева перевірка та особистий огляд є різними процедурами, для яких передбачені окремі підстави та правила проведення.

Поліція може проводити поверхневу перевірку або особистий огляд людини, її речей чи транспортного засобу. Про те, у яких випадках застосовуються ці заходи, які права мають поліцейські та що необхідно знати громадянам, нагадали фахівці системи правничої допомоги.

Що таке поверхнева перевірка

Поверхнева перевірка передбачає візуальний огляд людини та її речей.

Під час такої перевірки людина самостійно демонструє свої речі або транспортний засіб, а поліцейський не торкається майна, а лише оглядає його. Також правоохоронець може провести рукою чи спеціальним технічним засобом, зокрема металошукачем, по поверхні одягу.

Крім того, поліцейський має право вимагати відкрити багажник чи двері автомобіля.

Підставами для проведення поверхневої перевірки можуть бути:

підозра, що особа має при собі небезпечну або заборонену річ;

наявність підстав вважати, що транспортний засіб може бути знаряддям вчинення правопорушення;

припущення, що у транспортному засобі перебуває правопорушник або знаходяться заборонені предмети.

Що таке особистий огляд

Особистий огляд є більш детальною процедурою та передбачає огляд тіла людини і речей, які вона має при собі.

У такому випадку поліцейський та двоє понятих повинні бути однієї статі з особою, щодо якої проводиться огляд. Під час процедури правоохоронець може торкатися людини руками та переміщати її речі.

За результатами особистого огляду складається окремий протокол або відповідна інформація вноситься до протоколу про адміністративне правопорушення чи адміністративне затримання.

Підставою для проведення особистого огляду є підозра у вчиненні адміністративного правопорушення або затримання особи за таке правопорушення.

Чи можна відмовитися від перевірки або огляду

Громадянин може відмовитися від проходження поверхневої перевірки чи особистого огляду, якщо вважає, що поліцейські не мають законних підстав для таких дій.

Водночас варто враховувати, що правоохоронець може розцінити відмову як злісну непокору законній вимозі або перешкоджання виконанню службових обов’язків, що може стати підставою для притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Як оскаржити дії поліції

Якщо людина вважає дії правоохоронців неправомірними, вона може подати скаргу до керівництва поліції вищого рівня або звернутися до суду.

При цьому подання скарги не зупиняє виконання дій поліції. Правоохоронці продовжують діяти до моменту ухвалення відповідного рішення судом або іншим уповноваженим органом.

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