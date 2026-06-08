У Києві не підтримали заборону кронування дерев під час сезону гніздування птахів

Ініціатива щодо обмеження обрізання дерев для захисту птахів і диких тварин не набрала необхідної кількості голосів.

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У Києві не підтримали ініціативу щодо тимчасової заборони масштабного обрізання дерев у період, коли птахи виводять потомство, а дикі тварини облаштовують свої оселища. Автори звернення наголошували, що щорічні роботи з кронування можуть негативно впливати на міську екосистему, однак пропозиція не отримала достатньої підтримки мешканців столиці для подальшого розгляду міською владою.

Ініціатива на сайті Київської міської ради із закликом заборонити у столиці кронування дерев під час так званого сезону тиші не набрала необхідної кількості голосів.

Відповідно до даних платформи електронних петицій Київради, звернення було зареєстроване 7 квітня. Станом на 8 червня воно отримало близько 1 тисячі голосів за необхідних 6 тисяч для розгляду.

Що таке сезон тиші та чому його пропонували враховувати

Автор звернення звертав увагу на те, що «сезон тиші» триває щороку з 1 квітня до 15 червня. Цей природоохоронний період спрямований на захист диких тварин і птахів під час шлюбного сезону та вирощування потомства.

На думку автора, місто також є середовищем існування багатьох видів тварин і птахів, а надмірне обрізання дерев, зокрема так зване «кронування до стовбура», може позбавляти їх природних укриттів. У зверненні зазначалося, що під час таких робіт можуть руйнуватися пташині гнізда, а шум від проведення робіт — турбувати білок, їжаків та інших мешканців міської фауни.

У зв’язку з цим пропонувалося встановити обмеження для робіт профільного комунального підприємства «Київзеленбуд». Зокрема, автор закликав заборонити кронування дерев на період сезону тиші, залишивши винятки лише для випадків, коли гілки становлять безпосередню загрозу життю та здоров’ю людей.

Оскільки звернення не набрало необхідної кількості голосів у визначений строк, воно не буде передане на розгляд Київської міської ради. Для розгляду потрібно було зібрати 6 тисяч підписів, однак ініціативу підтримали лише близько 1 тисячі осіб.

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