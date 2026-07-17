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Кабмін дозволив переоформлювати відстрочку військовозобов’язаним без ризику мобілізації

13:08, 17 липня 2026 45
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Відстрочку від мобілізації можна буде переоформити без втрати чинного статусу.
Кабмін дозволив переоформлювати відстрочку військовозобов’язаним без ризику мобілізації
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Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку оформлення та переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Відтепер військовозобов'язані, які вже мають чинну відстрочку, зможуть переоформити її у разі виникнення іншої законної підстави без втрати чинного статусу на період розгляду заяви. 

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Переоформити відстрочку можна у випадку, якщо з'явилася інша підстава, передбачена статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Зокрема, це стосується ситуацій, коли особа мала відстрочку через навчання, але пізніше отримала право на неї через народження третьої дитини, догляд за родичем чи з інших визначених законом підстав.

Уряд визначив, що під час розгляду заяви чинна відстрочка продовжує діяти, якщо вона не підлягає скасуванню. Якщо комісія ухвалить позитивне рішення, попередню відстрочку анулюють лише після внесення нових відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг». У разі відмови чинна відстрочка зберігатиметься до завершення встановленого строку.

Також змінами передбачено можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів Порталу Дія. При цьому система автоматично перевірятиме, чи перебуває людина на військовому обліку, а також наявність або відсутність чинної відстрочки.

Формування заяви припинятиметься, якщо військовозобов'язаний не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку. Винятком є випадки її переоформлення або якщо до завершення строку дії відстрочки залишилося менше 30 днів.

Комісія розглядатиме заяви протягом семи робочих днів із дати їх реєстрації. Якщо виникне потреба надсилати запити до державних органів, строк розгляду не перевищуватиме 15 робочих днів.

До ухвалення рішення комісією заявників не направлятимуть на медичний огляд військово-лікарської комісії. У разі позитивного рішення інформацію про надання або переоформлення відстрочки внесуть до реєстру «Оберіг» протягом одного календарного дня.

Окремо Кабмін уточнив порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців та окремих посадових осіб, а також порядок внесення відповідних відомостей до реєстру «Оберіг».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у застосунку Резерв+ знову стали доступними сервіси, пов'язані з підтвердженням даних про інвалідність через державні інформаційні системи. 

Крім того, оператори територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки знову отримали можливість перевіряти відповідні відомості через державні реєстри. У Міноборони пояснили, що тимчасове призупинення роботи цих сервісів було необхідним для запобігання помилкам під час обробки заяв. Причиною стали некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери, які могли впливати на правильність опрацювання інформації.

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Кабінет Міністрів України війна воєнний стан міноборони мобілізація відстрочка

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