Тарас Качка працюватиме в представництві України при ЄС

За словами Володимира Зеленського, він суміщатиме цю роботу з функцією торговельного представника.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній віцепремʼєр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка тепер працюватиме в представництві України в ЄС – в Брюсселі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Тарас Качка працюватиме в Представництві України при Європейському Союзі в Брюсселі та одночасно виконуватиме обов'язки торговельного представника України.

Президент зазначив, що низка важливих речей уже зроблена, і тепер потрібно розвивати більше секторальної, деталізованої активності для проходження вже відкритих кластерів у перемовинах з Євросоюзом про вступ України та зосередитись на комунікації як з інституціями Євросоюзу, так і з національними урядами країн ЄС для відкриття наступних кластерів.

«Очікуємо на рішення ще по чотирьох кластерах. Вважаю, що Тарас найбільш ефективно зможе це реалізувати в представництві України в ЄС – в Брюсселі. Враховуючи також високу ефективність та досвід Тараса у торговельній політиці, він суміщатиме цю роботу з Євросоюзом з функцією торговельного представника України в рамках наших двосторонніх торговельних угод з ключовими партнерами. Урядовці та дипломатична команда Офісу підтримають Тараса у виконанні визначених завдань», – зазначив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.