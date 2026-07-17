Наталію Стукало обрали головою НАЗЯВО

Головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти обрали Наталію Стукало.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) обрали Наталію Стукало. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Національного агентства.

Зазначається, що відповідне подання направлено до Кабінету Міністрів для призначення на посаду.

Коментуючи своє обрання, Наталія Стукало зазначила, що попереду стоїть значний обсяг роботи, спрямованої на подальший розвиток сучасної системи забезпечення якості вищої освіти України відповідно до європейських стандартів.

Наталія Стукало — науковиця та освітянка в галузі міжнародної економіки та проблем якості вищої освіти, доктор економічних наук, професор, членкиня Ради директорів Міжнародної мережі агентств із забезпечення якості вищої освіти.

До обрання до складу Національного агентства була завідувачем кафедри міжнародних фінансів та деканом факультету міжнародної економіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, а також головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.