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В Угорщині розпочали розслідування щодо колишнього міністра Сійярто через ймовірні зв’язкі із РФ

13:18, 17 липня 2026 197
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Справу вже ведуть правоохоронні органи.
В Угорщині розпочали розслідування щодо колишнього міністра Сійярто через ймовірні зв’язкі із РФ
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Новий уряд Угорщини розпочав розслідування щодо колишнього міністра закордонних справ країни Петера Сійярто через його можливі зв’язки з Росією. Про це повідомляє угорське видання 444.hu. 

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Ще під час передвиборчої кампанії прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявляв, що у разі перемоги на виборах ініціює розслідування діяльності Сійярто. Він звинувачував ексміністра у державній зраді.

16 липня під час пресконференції представники ЗМІ поцікавилися у Мадяра, чи було вже відкрито провадження щодо Сійярто. Глава уряду підтвердив, що правоохоронні органи займаються цією справою, однак відмовився повідомляти подробиці.

«Є секретні документи, є документи Міністерства закордонних справ, а також інші матеріали. Коли з’явиться інформація, ми повідомимо про це», — сказав Петер Мадяр.

За словами прем’єр-міністра, розслідування також пов’язане зі справою про український «золотий конвой».

Петер Сійярто обіймав посаду міністра закордонних справ Угорщини з вересня 2014 року до травня 2026 року. Перед призначенням на цю посаду він працював особистим представником колишнього угорського прем’єра Віктора Орбана.

Причиною початку перевірки стали журналістські розслідування, у яких йшлося про можливе існування постійного неофіційного каналу зв’язку між Сійярто та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За інформацією авторів розслідувань, через колишнього очільника угорського МЗС Росія могла отримувати конфіденційні відомості про внутрішні процеси в Європейському Союзі. 

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росія Угорщина

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