  1. Публікації
  2. / Законодавство

Боротьба зі смертельними ДТП: чому у Раді розкритикували скасування малозначності за перевищення швидкості

10:00, 17 липня 2026 29
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нові санкції мають посилити боротьбу з аварійністю, проте окремі норми можуть створити проблеми під час застосування.
Боротьба зі смертельними ДТП: чому у Раді розкритикували скасування малозначності за перевищення швидкості
Фото: Scott Greer / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроєкт № 15348, який пропонує суттєво посилити адміністративну відповідальність за перевищення швидкості. Документ передбачає диференціацію штрафів залежно від ступеня перевищення швидкісного режиму, запровадження підвищеної відповідальності для систематичних порушників, а також низку інших змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», законопроєктом передбачається доповнити КУпАП новою статтею 122-6, якою визначатимуться виключно порушення, пов’язані із перевищенням встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

Законопроєкт передбачає диференційовану систему штрафів залежно від того, наскільки водій перевищив встановлене обмеження швидкості. Зокрема:

  • за перевищення більш як на 20 км/год пропонується штраф 680 грн;
  • більш як на 40 км/год — 2 040 грн, більш як на 60 км/год — 2 720 грн;
  • більш як на 80 км/год — 3 400 грн.

Водночас для водіїв, які п’ять і більше разів протягом року притягувалися до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості більш як на 60 або 80 км/год, законопроєкт передбачає штраф у розмірі 17 000 грн (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Попри необхідність посилення відповідальності за перевищення швидкості, законопроєкт отримав низку суттєвих зауважень. У Головному науково-експертному управлінні Апарату Верховної Ради погодилися, що чинні санкції вже не відповідають ступеню суспільної небезпеки таких порушень, однак звернули увагу на низку положень документа, які, на думку експертів, потребують доопрацювання.

Які зауваження отримав законопроєкт

Одне з головних зауважень стосується пропозиції позбавити водіїв можливості бути звільненими від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення.

Малозначність діяння є формальною правовою категорією, вона застосовується у випадках, коли діяння формально містить ознаки адміністративного правопорушення, однак заподіяна суспільним інтересам шкода є настільки незначною, що не потребує застосування адміністративного стягнення. На думку експертів, повністю виключати можливість застосування статті 22 КУпАП не варто, оскільки подібні ситуації можуть виникати й у справах про перевищення швидкості.

Крім того, у висновку зазначається, що закріплення безпосередньо у статті 22 КУпАП заборони застосовувати звільнення від відповідальності за малозначністю до певних порушень значно звужує можливості забезпечення принципу індивідуалізації юридичної відповідальності, гарантованого статтею 61 Конституції України. Також занепокоєння викликає те, що така заборона поширюватиметься на всю нову статтю 122-6 КУпАП, хоча вона охоплює правопорушення з різним ступенем суспільної шкідливості.

Як приклад експерти наводять ситуацію, коли водій перевищив швидкість на 21–22 км/год на ділянці дороги, де під час ремонту було встановлено тимчасове обмеження 10 км/год. У такому разі фактична швидкість автомобіля становила б близько 31–32 км/год. Якщо ж ремонтні роботи вже завершилися, але дорожній знак ще не демонтували, таке перевищення навряд чи могло б спричинити шкідливі наслідки. Водночас після ухвалення законопроєкту врахувати подібні обставини при вирішенні питання про відповідальність буде неможливо.

Механізм сплати штрафів

Зауваження стосуються й запропонованих змін до статті 307 КУпАП.

Законопроєкт дозволяє сплатити 50% штрафу протягом десяти днів після вручення постанови за окремі порушення швидкісного режиму.

Однак експерти нагадують, що для порушень, зафіксованих камерами автоматичної фото- та відеофіксації, аналогічний порядок уже передбачений статтями 279-1 та 300-1 КУпАП.

Через це нова редакція може створити правову невизначеність щодо співвідношення загальних і спеціальних норм. Тому у висновку рекомендують уточнити, що нові правила не поширюються на постанови, винесені в автоматичному режимі.

Зокрема, у парламенті зареєстровали також і альтернативний законопроєкт щодо посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. Альтернативний законопроєкт № 15348 мав би запровадити більше жорстокі санкції за повторні ДТП зі смертельними наслідками, зокрема позбавлення волі до 12 років, та позбавлення водійських посвідчень на 15 років.

Проте, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на позачерговому засіданні 15 липня розглянув законопроєкт № 15348 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах». За результатами розгляду комітет рекомендував Верховній Раді прийняти документ за основу у першому читанні.

Водночас альтернативний законопроєкт № 15348-1 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за дії, що призводять до загибелі й травмування людей на дорогах» комітет рекомендував відхилити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України ДТП законопроект аварія

Популярні новини

Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

16:02, 16 липня 2026 3k
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 3k
Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

13:32, 16 липня 2026 3k
Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

17:14, 16 липня 2026 2k
Рада звільнила міністра оборони Михайла Федорова та главу МЗС Андрія Сибігу

Рада звільнила міністра оборони Михайла Федорова та главу МЗС Андрія Сибігу

16:19, 16 липня 2026 2k
Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

17:14, 16 липня 2026 2k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Боротьба зі смертельними ДТП: чому у Раді розкритикували скасування малозначності за перевищення швидкості

Нові санкції мають посилити боротьбу з аварійністю, проте окремі норми можуть створити проблеми під час застосування.

Коли присутність свідків при посвідченні заповіту є обов’язковою: розбір практики Верховного Суду

Коли закон вимагає участі свідків, хто може виконувати цю роль, які обов’язки на них покладаються та які правові наслідки можуть настати у разі недотримання встановленої процедури.

ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсації кримчанам за земельні ділянки відібрані за «правом РФ»

Земельний перерозподіл у Севастополі: як законні українські дачі стали «лісовим фондом» для РФ в Криму.

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

Що відомо про суддю Андрія Поліщука, якого звільнила Вища рада правосуддя.

Перезавантаження ДБР та merit-based прокуратура: Комітет схвалив уніфіковану Антикорупційну стратегію

Нова стратегія пропонує прозорі конкурси за участю міжнародних експертів із вирішальним голосом для призначення керівництва ДБР, ВРП та ВККС.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]