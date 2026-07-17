Боротьба зі смертельними ДТП: чому у Раді розкритикували скасування малозначності за перевищення швидкості

Нові санкції мають посилити боротьбу з аварійністю, проте окремі норми можуть створити проблеми під час застосування.

Фото: Scott Greer / Unsplash

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У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроєкт № 15348, який пропонує суттєво посилити адміністративну відповідальність за перевищення швидкості. Документ передбачає диференціацію штрафів залежно від ступеня перевищення швидкісного режиму, запровадження підвищеної відповідальності для систематичних порушників, а також низку інших змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», законопроєктом передбачається доповнити КУпАП новою статтею 122-6, якою визначатимуться виключно порушення, пов’язані із перевищенням встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

Законопроєкт передбачає диференційовану систему штрафів залежно від того, наскільки водій перевищив встановлене обмеження швидкості. Зокрема:

за перевищення більш як на 20 км/год пропонується штраф 680 грн;

більш як на 40 км/год — 2 040 грн, більш як на 60 км/год — 2 720 грн;

більш як на 80 км/год — 3 400 грн.

Водночас для водіїв, які п’ять і більше разів протягом року притягувалися до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості більш як на 60 або 80 км/год, законопроєкт передбачає штраф у розмірі 17 000 грн (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Попри необхідність посилення відповідальності за перевищення швидкості, законопроєкт отримав низку суттєвих зауважень. У Головному науково-експертному управлінні Апарату Верховної Ради погодилися, що чинні санкції вже не відповідають ступеню суспільної небезпеки таких порушень, однак звернули увагу на низку положень документа, які, на думку експертів, потребують доопрацювання.

Які зауваження отримав законопроєкт

Одне з головних зауважень стосується пропозиції позбавити водіїв можливості бути звільненими від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення.

Малозначність діяння є формальною правовою категорією, вона застосовується у випадках, коли діяння формально містить ознаки адміністративного правопорушення, однак заподіяна суспільним інтересам шкода є настільки незначною, що не потребує застосування адміністративного стягнення. На думку експертів, повністю виключати можливість застосування статті 22 КУпАП не варто, оскільки подібні ситуації можуть виникати й у справах про перевищення швидкості.

Крім того, у висновку зазначається, що закріплення безпосередньо у статті 22 КУпАП заборони застосовувати звільнення від відповідальності за малозначністю до певних порушень значно звужує можливості забезпечення принципу індивідуалізації юридичної відповідальності, гарантованого статтею 61 Конституції України. Також занепокоєння викликає те, що така заборона поширюватиметься на всю нову статтю 122-6 КУпАП, хоча вона охоплює правопорушення з різним ступенем суспільної шкідливості.

Як приклад експерти наводять ситуацію, коли водій перевищив швидкість на 21–22 км/год на ділянці дороги, де під час ремонту було встановлено тимчасове обмеження 10 км/год. У такому разі фактична швидкість автомобіля становила б близько 31–32 км/год. Якщо ж ремонтні роботи вже завершилися, але дорожній знак ще не демонтували, таке перевищення навряд чи могло б спричинити шкідливі наслідки. Водночас після ухвалення законопроєкту врахувати подібні обставини при вирішенні питання про відповідальність буде неможливо.

Механізм сплати штрафів

Зауваження стосуються й запропонованих змін до статті 307 КУпАП.

Законопроєкт дозволяє сплатити 50% штрафу протягом десяти днів після вручення постанови за окремі порушення швидкісного режиму.

Однак експерти нагадують, що для порушень, зафіксованих камерами автоматичної фото- та відеофіксації, аналогічний порядок уже передбачений статтями 279-1 та 300-1 КУпАП.

Через це нова редакція може створити правову невизначеність щодо співвідношення загальних і спеціальних норм. Тому у висновку рекомендують уточнити, що нові правила не поширюються на постанови, винесені в автоматичному режимі.

Зокрема, у парламенті зареєстровали також і альтернативний законопроєкт щодо посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. Альтернативний законопроєкт № 15348 мав би запровадити більше жорстокі санкції за повторні ДТП зі смертельними наслідками, зокрема позбавлення волі до 12 років, та позбавлення водійських посвідчень на 15 років.

Проте, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на позачерговому засіданні 15 липня розглянув законопроєкт № 15348 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах». За результатами розгляду комітет рекомендував Верховній Раді прийняти документ за основу у першому читанні.

Водночас альтернативний законопроєкт № 15348-1 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за дії, що призводять до загибелі й травмування людей на дорогах» комітет рекомендував відхилити.

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