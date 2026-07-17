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У Києві повернули у комунальну власність приміщення у будинку, де жив письменник Олег Ольжич

08:57, 17 липня 2026 244
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Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури та повернув у комунальну власність нежитлові приміщення вартістю понад 10,7 млн грн у будинку, де жив український поет і письменник Олег Ольжич.
У Києві повернули у комунальну власність приміщення у будинку, де жив письменник Олег Ольжич
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Господарський суд міста Києва задовольнив позов Київської міської прокуратури та зобов'язав повернути у комунальну власність нежитлові приміщення площею 200 кв. м вартістю понад 10,7 млн грн, розташовані у будинку – об'єкті культурної спадщини в центрі столиці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Йдеться про будинок на вулиці Гетьмана Павла Скоропадського, де наприкінці 1941 – на початку 1942 року проживав український археолог, поет, письменник і перекладач Олег Ольжич. Будівлю ще у 2011 році внесли до переліку об'єктів культурної спадщини міста Києва, а частина приміщень у ній перебуває у комунальній власності.

За даними прокуратури, під час перевірки було встановлено, що нежитлові приміщення площею 200 кв. м незаконно вибули з комунальної власності. При цьому територіальна громада Києва в особі уповноважених органів не ухвалювала жодних рішень про їх відчуження.

Попри це, у 2024 році право власності на зазначені приміщення було зареєстровано за приватним підприємством на підставі підроблених документів.

У зв'язку з цим наприкінці лютого 2026 року Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про витребування нерухомості на користь територіальної громади столиці.

Суд повністю задовольнив позов прокурора та постановив повернути приміщення у власність територіальної громади Києва.

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прокуратура Київ Господарський суд Києва

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