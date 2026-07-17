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Чи може директор сам собі призначити премію

07:26, 17 липня 2026 208
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Оскільки директор є найманим працівником, питання його преміювання має вирішувати власник (засновник) або інший орган управління, якому надані відповідні повноваження.
Чи може директор сам собі призначити премію
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Директор підприємства не може одноосібно видати наказ про власне преміювання та підписати його, якщо таке право прямо не передбачене установчими документами, трудовим контрактом або рішенням уповноваженого органу.

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Як повідомляє Держпраці, оскільки директор є найманим працівником, рішення про виплату йому премії має ухвалювати власник підприємства, засновник або інший орган управління, наділений відповідними повноваженнями. Це можуть бути загальні збори учасників, наглядова рада чи інший орган, визначений установчими документами.

Лише після прийняття такого рішення може бути оформлений наказ про виплату премії директору.

Водночас законодавство допускає винятки. Якщо установчими документами підприємства або контрактом із директором прямо передбачено його право самостійно визначати розмір і порядок виплати власної премії, можливість видання такого наказу оцінюється з урахуванням цих положень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», оплата роботодавцем страхування працівників давно використовується як один із соціальних інструментів мотивації персоналу. Однак на практиці саме такі виплати нерідко викликають запитання під час оподаткування та заповнення податкової звітності.

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