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Дунай обмілів до критичного рівня: лайнери з туристами застрягли посеред ріки

07:44, 17 липня 2026 137
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Рівень Дунаю в Будапешті опустився на 8 сантиметрів вище від історичного мінімуму, зафіксованого вісім років тому.
Дунай обмілів до критичного рівня: лайнери з туристами застрягли посеред ріки
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Рівень води в Дунаї впав майже до історичного мінімуму, через що кілька міжнародних круїзних лайнерів не можуть продовжити маршрут, а екскурсійні рейси в Угорщині були скасовані. Найскладніша ситуація склалася на північ від Будапешта, де судноплавство ускладнене через критичне обміління річки.

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Як повідомляє The Independent, за даними Управління водних ресурсів Угорщини, у четвер вранці рівень Дунаю в Будапешті був лише на 8 сантиметрів вищим за історичний мінімум, зафіксований вісім років тому.

У компанії MAHART-PassNave, яка організовує прогулянкові рейси Дунаєм, зазначили, що нинішнє обміління є частиною довготривалої тенденції. Попри адаптацію судноплавних компаній і портів до нових умов, рівень води дедалі частіше опускається нижче критичних для навігації позначок. Водночас синоптики прогнозують, що вже наступного тижня ситуація може покращитися, а рівень води почне поступово зростати.

Генеральний директор MAHART-PassNave Ласло Шомоді повідомив, що міжнародні круїзні судна поки що можуть заходити до Угорщини, однак багато з них змушені чекати в портах або не можуть продовжити маршрут через недостатню глибину річки.

За його словами, міжнародні річкові круїзи є найважливішим сегментом угорського судноплавства. Щороку ними подорожують близько 600 тисяч туристів, що забезпечує значні доходи не лише перевізникам, а й туристичній галузі країни. Найбільше навантаження зараз припадає на порти Дьйор і Комаром.

Водночас кілька круїзних лайнерів залишаються заблокованими в Будапешті та південному місті Мохач, оскільки не можуть продовжити плавання через критично низький рівень води.

У MAHART-PassNave також повідомили, що через ситуацію кількість бронювань круїзів у липні вже скоротилася на 18%. Крім того, цього тижня компанія повністю призупинила екскурсійні рейси до міст, розташованих на північ від Будапешта.

Якщо рівень води почне зростати відповідно до прогнозів, перевізник планує відновити перевезення вже наступного тижня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», плануючи відпустку чи туристичну поїздку, варто не лише обрати маршрут, а й ретельно ознайомитися з умовами надання туристичних послуг. На цьому наголосили у Держпродспоживслужбі, нагадавши, що споживач має право на безпечні та якісні послуги, а також на отримання достовірної інформації про них.

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туризм

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