Індивідуальні номерні знаки: які слова, символи та літери під забороною

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, які слова, літери, символи та зображення заборонено використовувати на індивідуальних номерних знаках, а також пояснили, які вимоги діють для їх оформлення та реєстрації.

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Індивідуальні номерні знаки виготовляються відповідно до вимог, визначених законодавством України. Порядок їх замовлення, виготовлення та вимоги до написів регулюються наказом МВС України №174 від 11 березня 2016 року.

Якщо обраний напис або графічний елемент не відповідає встановленим вимогам, у погодженні макета буде відмовлено. У Головному сервісному центрі МВС нагадали, які слова, літери та символи заборонено використовувати на індивідуальних номерних знаках.

Які написи та символи категорично заборонені?

Відповідно до встановлених нормативно-правових актів, на індивідуальні номерні знаки заборонено наносити:

Символіку тоталітарних режимів та агресії. Не допускаються жодні абревіатури, гасла чи символи, пов’язані з комуністичним або нацистським режимами. Також під абсолютною забороною перебуває символіка, пов’язана з повномасштабною воєнною агресією росії проти України (зокрема, літери «Z» та «V», якщо вони використовуються в контексті пропаганди війни чи військової техніки окупантів).

Нецензурні та дискримінаційні вислови. Напис на ІНЗ не може містити ненормативну лексику, грубі чи образливі слова (як українською, так і іноземними мовами). Заборонені вислови, що розпалюють національну, релігійну, расову чи гендерну ворожнечу.

Імітацію державних органів та міжнародних організацій. Не можна використовувати назви або абревіатури органів державної влади України, силових структур, Збройних Сил України, а також міжнародних організацій (наприклад: МВС, СБУ, ЗСУ, ДСНС, ООН, NATO тощо).

Державну символіку та офіційні знаки. Законодавство забороняє відтворювати на номерній пластині Державний Герб України (Тризуб), державний прапор, прапори та герби іноземних держав, а також офіційні емблеми та кокарди.

Бренди та торговельні марки без дозволу. Нанесення назв відомих компаній або зареєстрованих торговельних марок (наприклад, назв автобрендів чи корпорацій) заборонено, якщо у вас немає офіційного письмового дозволу від власника цих авторських прав.

Технічні та лінгвістичні обмеження

Окрім змістових заборон, існують суворі правила щодо структури напису, затверджені наказом МВС № 166:

ІНЗ для автомобілів має містити від 3 до 8 символів (літер або літер та цифр).

ІНЗ для мотоциклів — від 3 до 6 символів.

Напис повинен містити щонайменше дві літери, які розташовані на початку.

Не допускається одночасне використання літер українського та латинського алфавітів, які мають різне накреслення (наприклад, не можна змішувати в одному слові українську «І» та латинську «W»).

Коли потрібно внести індивідуальний номерний знак до свідоцтва про реєстрацію

Після отримання індивідуального номерного знака власник автомобіля повинен протягом 10 днів перереєструвати транспортний засіб у будь-якому сервісному центрі МВС. Така вимога передбачена Порядком державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №1388.

Під час перереєстрації до нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в розділ «Особливі відмітки» вноситься інформація про індивідуальний номерний знак. Лише після цього його використання відповідає вимогам законодавства.

У разі якщо власник не здійснить перереєстрацію у встановлений 10-денний строк, експлуатація автомобіля з індивідуальними номерними знаками не допускається.

Подати заявку на виготовлення індивідуального номерного знака можна онлайн через Кабінет водія або особисто звернувшись до будь-якого територіального сервісного центру МВС.

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