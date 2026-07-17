Втекли з військових частин і торгували гранатами: суд виніс вирок двом чоловікам з Чернігівщини

Фігурантами виявилися двоє мешканців Прилук на Чернігівщині, які після самовільного залишення військових частин «прихопили» із собою бойові гранати.

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На Чернігівщині суд засудив до 5 років і 2 місяців позбавлення волі двох чоловіків, які організували незаконний збут бойових гранат. Докази у справі зібрали співробітники СБУ та Нацполіції.

Як повідомляє СБУ, двоє чоловіків після самовільного залишення військових частин винесли із собою бойові гранати. Згодом вони вирішили продавати боєприпаси через «чорний ринок».

Правоохоронці встановили, що фігуранти шукали покупців, домовлялися про зустрічі та збували гранати за гроші. Слідчі задокументували кілька фактів незаконного продажу боєприпасів.

У лютому цього року обох чоловіків затримали під час чергової спроби збуту гранат.

На підставі доказів, зібраних СБУ, суд визнав їх винними за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення військової частини або місця служби, а також за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Кожному із засуджених призначили покарання у вигляді 5 років і 2 місяців позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Львівщині судитимуть 33-річного чоловіка, який налагодив нелегальний збут зброї та боєприпасів через спеціалізований сайт. Встановлено, що обвинувачений влітку цього року організував незаконну переробку та збут вогнепальної зброї та боєприпасів на території Стрийського району.

Для цього він розмістив оголошення про продаж «товару» на спеціалізованому сайті. Після оплати на картку чоловік двічі, конспіруючись, відправляв замовлення «клієнту» поштою під вигаданим іменем.