  1. В Україні

Втекли з військових частин і торгували гранатами: суд виніс вирок двом чоловікам з Чернігівщини

09:15, 17 липня 2026 99
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фігурантами виявилися двоє мешканців Прилук на Чернігівщині, які після самовільного залишення військових частин «прихопили» із собою бойові гранати.
Втекли з військових частин і торгували гранатами: суд виніс вирок двом чоловікам з Чернігівщини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Чернігівщині суд засудив до 5 років і 2 місяців позбавлення волі двох чоловіків, які організували незаконний збут бойових гранат. Докази у справі зібрали співробітники СБУ та Нацполіції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомляє СБУ, двоє чоловіків після самовільного залишення військових частин винесли із собою бойові гранати. Згодом вони вирішили продавати боєприпаси через «чорний ринок».

Правоохоронці встановили, що фігуранти шукали покупців, домовлялися про зустрічі та збували гранати за гроші. Слідчі задокументували кілька фактів незаконного продажу боєприпасів.

У лютому цього року обох чоловіків затримали під час чергової спроби збуту гранат.

На підставі доказів, зібраних СБУ, суд визнав їх винними за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення військової частини або місця служби, а також за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Кожному із засуджених призначили покарання у вигляді 5 років і 2 місяців позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Львівщині судитимуть 33-річного чоловіка, який налагодив нелегальний збут зброї та боєприпасів через спеціалізований сайт. Встановлено, що обвинувачений влітку цього року організував незаконну переробку та збут вогнепальної зброї та боєприпасів на території Стрийського району.

Для цього він розмістив оголошення про продаж «товару» на спеціалізованому сайті. Після оплати на картку чоловік двічі, конспіруючись, відправляв замовлення «клієнту» поштою під вигаданим іменем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

СБУ Національна поліція Чернігів боєприпаси

Популярні новини

Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

16:02, 16 липня 2026 3k
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 3k
Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

13:32, 16 липня 2026 3k
Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

17:14, 16 липня 2026 2k
Рада звільнила міністра оборони Михайла Федорова та главу МЗС Андрія Сибігу

Рада звільнила міністра оборони Михайла Федорова та главу МЗС Андрія Сибігу

16:19, 16 липня 2026 2k
Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

17:14, 16 липня 2026 2k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Боротьба зі смертельними ДТП: чому у Раді розкритикували скасування малозначності за перевищення швидкості

Нові санкції мають посилити боротьбу з аварійністю, проте окремі норми можуть створити проблеми під час застосування.

Коли присутність свідків при посвідченні заповіту є обов’язковою: розбір практики Верховного Суду

Коли закон вимагає участі свідків, хто може виконувати цю роль, які обов’язки на них покладаються та які правові наслідки можуть настати у разі недотримання встановленої процедури.

ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсації кримчанам за земельні ділянки відібрані за «правом РФ»

Земельний перерозподіл у Севастополі: як законні українські дачі стали «лісовим фондом» для РФ в Криму.

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

Що відомо про суддю Андрія Поліщука, якого звільнила Вища рада правосуддя.

Перезавантаження ДБР та merit-based прокуратура: Комітет схвалив уніфіковану Антикорупційну стратегію

Нова стратегія пропонує прозорі конкурси за участю міжнародних експертів із вирішальним голосом для призначення керівництва ДБР, ВРП та ВККС.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]