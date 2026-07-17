США можуть запровадити 100% мита проти країн, які купують російську нафту і газ

Законопроєкт Ліндсі Грема про нові санкції США проти Росії отримав підтримку Сенату.

Фото: Al Drago/Bloomberg

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Оновлений двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії отримав підтримку понад 60 сенаторів США, що дає йому достатню кількість голосів для подолання процедури філібастеру в Сенаті.

Як повідомляє Axios, документ уже має щонайменше 61 співавтора, серед яких 39 республіканців і 22 демократи. Законопроєкт підготував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем, а нині його просуває сенатор-демократ Річард Блументаль.

Документ передбачає надання президентові США повноважень запроваджувати 100-відсоткові вторинні мита щодо країн, які продовжують закуповувати російську нафту та газ. Насамперед йдеться про найбільших імпортерів російських енергоносіїв, зокрема Китай та Індію.

Крім того, законопроєкт містить положення, спрямовані проти так званого «тіньового флоту» Росії — мережі танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій під час експорту російської нафти.

Документ ще має бути розглянутий Сенатом, після чого його повинна схвалити Палата представників.

За даними Axios, керівництво республіканців уже розпочало підготовку до винесення законопроєкту на розгляд Сенату, провівши внутрішню процедуру перевірки наявності заперечень серед сенаторів (процедуру hotline). Це свідчить про намір найближчим часом просунути документ до голосування.

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