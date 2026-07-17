США могут ввести 100% пошлины против стран, покупающих российскую нефть и газ

Законопроект Линдси Грэма о новых санкциях США против России получил поддержку Сената.

Фото: Al Drago/Bloomberg

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Обновленный двухпартийный законопроект об усилении санкций против России получил поддержку более 60 сенаторов США, что дает ему достаточное количество голосов для преодоления процедуры флибустьера в Сенате.

Как сообщает Axios, документ уже имеет по меньшей мере 61 соавтора, среди которых 39 республиканцев и 22 демократа. Законопроект подготовил покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм, а сейчас его продвигает сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Документ предусматривает предоставление президенту США полномочий вводить 100-процентные вторичные пошлины в отношении стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ. Прежде всего речь идет о крупнейших импортерах российских энергоносителей, в частности Китае и Индии.

Кроме того, законопроект содержит положения, направленные против так называемого «теневого флота» России — сети танкеров, которые используются для обхода международных санкций при экспорте российской нефти.

Документ еще должен быть рассмотрен Сенатом, после чего его должна одобрить Палата представителей.

По данным Axios, руководство республиканцев уже начало подготовку к вынесению законопроекта на рассмотрение Сената, проведя внутреннюю процедуру проверки наличия возражений среди сенаторов (процедуру hotline). Это свидетельствует о намерении в ближайшее время продвинуть документ к голосованию.

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