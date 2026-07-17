Физические лица-предприниматели и самозанятые лица, мобилизованные или проходящие военную службу по контракту, могут воспользоваться налоговыми льготами, предусматривающими освобождение от уплаты отдельных налогов, ЕСВ и представление отчетности.

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Физические лица-предприниматели и самозанятые граждане, проходящие военную службу по мобилизации или по контракту, могут воспользоваться налоговыми льготами. При этом право на освобождение от отдельных налоговых обязательств сохраняется даже при наличии наемных работников или получении дохода от предпринимательской деятельности.

Кто может воспользоваться льготой

Налоговые льготы предусмотрены для ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, если они были мобилизованы или заключили контракт на прохождение военной службы.

При этом обязательным условием является наличие статуса физического лица-предпринимателя или самозанятого лица до момента призыва или подписания контракта.

От каких обязательств освобождают

На весь период прохождения военной службы, но не ранее 24 февраля 2022 года, такие лица освобождаются от обязанности:

уплачивать за себя налог на доходы физических лиц, единый налог, военный сбор и единый социальный взнос;

начислять указанные платежи;

подавать налоговую отчетность по этим налогам и сборам.

В Налоговой службе подчеркивают, что эти льготы применяются независимо от того, есть ли у предпринимателя наемные работники или продолжает ли он получать доход от предпринимательской деятельности во время прохождения военной службы.

На какой период предоставляется освобождение

Льготный режим начинает действовать с первого числа месяца, в котором лицо было мобилизовано или заключило контракт, и продолжается до последнего дня месяца, в котором состоялась демобилизация.

Какие документы необходимо подать

Для оформления льготы необходимо обратиться в налоговый орган по месту налоговой регистрации и подать копию военного билета либо другого документа, подтверждающего мобилизацию.

Если сведения о прохождении службы отсутствуют у налоговых органов, вместо военного билета можно предоставить копию контракта на прохождение военной службы.

В ГНС также сообщили, что для поддержки предпринимателей, проходящих военную службу, в территориальных подразделениях созданы специальные временные рабочие группы и работают отдельные горячие линии для предоставления консультаций.

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