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ФОП на військовій службі: від яких податків та звітності звільняють

10:09, 17 липня 2026 184
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Фізичні особи-підприємці та самозайняті особи, які були мобілізовані або проходять військову службу за контрактом, можуть скористатися податковими пільгами, що передбачають звільнення від сплати окремих податків, ЄСВ і подання звітності.
ФОП на військовій службі: від яких податків та звітності звільняють
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Фізичні особи-підприємці та самозайняті громадяни, які проходять військову службу за мобілізацією або контрактом, можуть скористатися податковими пільгами. При цьому право на звільнення від окремих податкових зобов’язань зберігається навіть у разі наявності найманих працівників чи отримання доходу від підприємницької діяльності.

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Хто може скористатися пільгою

Податкові послаблення передбачені для ФОПів і осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, якщо вони були мобілізовані або уклали контракт на проходження військової служби.

Водночас обов’язковою умовою є наявність статусу фізичної особи-підприємця чи самозайнятої особи до моменту призову або підписання контракту.

Від яких зобов’язань звільняють

На весь період проходження військової служби, але не раніше 24 лютого 2022 року, такі особи звільняються від обов’язку:

  • сплачувати за себе податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок;
  • нараховувати зазначені платежі;
  • подавати податкову звітність щодо цих податків і зборів.

У Податковій службі наголошують, що ці пільги застосовуються незалежно від того, чи має підприємець найманих працівників або продовжує отримувати дохід під час проходження військової служби.

На який період надається звільнення

Пільговий режим починає діяти з першого числа місяця, у якому особу мобілізували або вона уклала контракт, і триває до останнього дня місяця, в якому відбулася демобілізація.

Які документи потрібно подати

Для оформлення пільги необхідно звернутися до податкового органу за місцем податкової реєстрації та подати копію військового квитка або іншого документа, який підтверджує мобілізацію.

Якщо інформація про проходження служби відсутня у податкових органах, замість військового квитка можна надати копію контракту на військову службу.

У ДПС також повідомили, що для підтримки підприємців, які проходять військову службу, у територіальних підрозділах працюють спеціальні тимчасові робочі групи та діють окремі гарячі лінії для надання консультацій.

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