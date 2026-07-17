17 липня відзначають Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя

17 липня у світі відзначають Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя — дату, встановлену на честь ухвалення Римського статуту.

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У п’ятницю, 17 липня, у світі відзначають Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя. Саме цього дня у 1998 році було ухвалено Римський статут — міжнародний договір, що заклав правову основу для створення Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Метою цієї дати є нагадування про важливість дотримання норм міжнародного гуманітарного права, забезпечення невідворотності відповідальності за найтяжчі міжнародні злочини та посилення ролі міжнародного правосуддя.

Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя також покликаний об’єднати міжнародну спільноту навколо захисту прав людини, підтримки постраждалих від воєнних і міжнародних злочинів, протидії безкарності та запобігання діянням, що загрожують миру, безпеці й добробуту людства.

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