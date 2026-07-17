Сбежали из воинских частей и торговали гранатами: суд вынес приговор двум мужчинам из Черниговщины

Фигурантами оказались двое жителей Прилук на Черниговщине, которые после самовольного ухода из воинских частей «прихватили» с собой боевые гранаты.

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На Черниговщине суд приговорил к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы двух мужчин, которые организовали незаконный сбыт боевых гранат. Доказательства по делу собрали сотрудники СБУ и Нацполиции.

Как сообщает СБУ, двое мужчин после самовольного оставления воинских частей вынесли с собой боевые гранаты. Впоследствии они решили продавать боеприпасы через «черный рынок».

Правоохранители установили, что фигуранты искали покупателей, договаривались о встречах и сбывали гранаты за деньги. Следователи задокументировали несколько фактов незаконной продажи боеприпасов.

В феврале этого года обоих мужчин задержали во время очередной попытки сбыта гранат.

На основании доказательств, собранных СБУ, суд признал их виновными по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление воинской части или места службы, а также по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УКУ — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Каждому из осужденных назначили наказание в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во Львовской области будут судить 33-летнего мужчину, который наладил нелегальный сбыт оружия и боеприпасов через специализированный сайт. Установлено, что обвиняемый летом этого года организовал незаконную переработку и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Стрыйского района.

Для этого он разместил объявления о продаже «товара» на специализированном сайте. После оплаты на карту мужчина дважды, скрываясь, отправлял заказы «клиенту» почтой под вымышленным именем.

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