Во Львовской области будут судить мужчину, который продавал оружие и боеприпасы

С этой целью он разместил объявление о продаже «товара» на специализированном сайте.

Во Львовской области будут судить 33-летнего мужчину, который наладил нелегальный сбыт оружия и боеприпасов через специализированный сайт. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Установлено, что обвиняемый летом этого года организовал незаконную переработку и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Стрыйского района.

С этой целью он разместил объявление о продаже «товара» на специализированном сайте. После оплаты на карту мужчина дважды, конспирируясь, отправлял заказ «клиенту» по почте под вымышленным именем.

Таким образом, документировано, что фигурант переслал посылками жителю Стрыйщины более 250 патронов и огнестрельное оружие (шумовой пистолет, переработанный в «боевой»).

В ходе проведенных обысков по месту жительства мужчины обнаружена и изъята партия патронов готовых к сбыту.

Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины. Ему инкриминируется хранение боеприпасов, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также изготовление боеприпасов и переработка огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263, ч. 1, 2 ст. 263-1 УК Украины).

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