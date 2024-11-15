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На Львівщині судитимуть чоловіка, який продавав зброю та боєприпаси

10:43, 15 листопада 2024
Для цього він розмістив оголошення про продаж «товару» на спеціалізованому сайті.
На Львівщині судитимуть чоловіка, який продавав зброю та боєприпаси
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На Львівщині судитимуть 33-річного чоловіка, який налагодив нелегальний збут зброї та боєприпасів через спеціалізований сайт. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Встановлено, що обвинувачений влітку цього року організував незаконну переробку та збут вогнепальної зброї та боєприпасів на території Стрийського району.

Для цього він розмістив оголошення про продаж «товару» на спеціалізованому сайті. Після оплати на картку чоловік двічі, конспіруючись, відправляв замовлення «клієнту» поштою під вигаданим іменем.

Таким чином, задокументовано, що фігурант переслав посилками мешканцю Стрийщини понад 250 патронів та вогнепальну зброю (шумовий пістолет, перероблений в «бойовий»).

У ході проведених обшуків за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено партію патронів готових до збуту.

Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка. Йому інкримінують зберігання боєприпасів, збут вогнепальної зброї та боєприпасів, а також виготовлення боєприпасів та переробку вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263, ч. 1, 2 ст. 263-1 КК України).

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