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На Закарпатті затримали 18-річного хлопця, який планував «підзаробити» на переправленні ухилянта

22:00, 14 листопада 2024
Свої послуги хлопець оцінив у 5500 доларів.
На Закарпатті затримали 18-річного хлопця, який планував «підзаробити» на переправленні ухилянта
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Правоохоронці затримали 18-річного жителя села Білки Хустського району Закарпатської області, який збирався за 5500 доларів США, поза пунктами пропуску, переправити в Угорщину військовозобов’язаного чоловіка, передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Авто, яким молодик здійснював підвезення свого клієнта до кордону, правоохоронці зупинили на околиці села Астей.

У ході огляду місця події у закарпатця вилучили кошти, які він отримав. Також співробітники поліції вилучили й транспортний засіб та виявлені мобільні телефони.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) переправнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до дев'яти років. Наразі його затримано в порядку ст.208 КПК України.  

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Державна прикордонна служба

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