На Закарпатье задержали 18-летнего парня, который планировал «подработать» на переправке уклониста

Свои услуги он оценил в 5500 долларов.

Правоохранители задержали 18-летнего жителя села Белки Хустского района Закарпатской области, который собирался за 5500 долларов США, вне пунктов пропуска, переправить в Венгрию военнообязанного мужчину, передает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Автомобиль, которым молодой человек осуществлял подвоз своего клиента к границе, правоохранители остановили на окраине села Астей.

В ходе осмотра места происшествия у закарпатца изъяли полученные им средства. Также сотрудники полиции изъяли транспортное средство и обнаруженные мобильные телефоны.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) переправителю грозит наказание в виде лишения свободы до девяти лет. В настоящее время он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

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