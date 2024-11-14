Минобороны готовит законопроект об условиях демобилизации – Роман Костенко

Законопроект планируется подготовить к 18 декабря 2024 года, отметил секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко

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В Кабмине готовят законопроект о демобилизации. Так, по словам секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря 2024 года. Это он сказал в комментарии УП.

Как цитирует его издание, Комитет обращался в Министерство обороны с официальным запросом о наработке законопроекта об определении порядка и условий увольнения со службы некоторых категорий военных во время военного положения.

На днях пришел ответ, в котором говорится, что в соответствии с планом МОУ проект будет готов в определенный парламентом срок – до 18 декабря 2024 года.

Следует отметить, что принятый весной закон об усилении мобилизации предусматривает поручение Кабмину «разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты об усовершенствовании механизмов ротации военнослужащих в условиях действия военного положения, их увольнении с военной службы и медико-социальной реабилитации».

Таким образом, в связи с соответствующим поручением Кабмин в лице Минобороны должен был разработать соответствующий законопроект. Когда он будет вынесен на рассмотрение правительства – пока неизвестно.

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